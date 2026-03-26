Як захистити серце без великих зусиль: вчені озвучили прості правила для профілактики інфаркту

Усього одна проста звичка у щоденному графіку здатна суттєво змінити стан вашого здоров’я. Нове дослідження британських вчених виявило доступний спосіб знизити ризик серцевого нападу без особливих зусиль.

Про це пише Daily Express.

Нове дослідження за участю 53 тисяч британців показало, що навіть мінімальні зміни у звичках суттєво знижують ризик інфаркту та інсульту. Вчені з Австралії, Чилі та Бразилії протягом восьми років аналізували дані зі смарт-годинників і виявили: чотири з половиною хвилини швидкої ходьби, додаткові 11 хвилин сну або 60 грамів овочів на день здатні захистити серце.

Такі прості кроки виявилися особливо ефективними для людей із найменш здоровим способом життя, які сплять менше шести годин і мало рухаються.

Дослідники також з’ясували, що збільшення тривалості сну до восьми годин, 40 хвилин фізичних вправ та дотримання правильного харчування можуть знизити ризик на 57%.

«Зміни не обов’язково мають бути великими, щоб отримати покращення вашого стану. Головне — це здоровий спосіб життя, якого ви можете дотримуватися», — наголосила фахівчиня Британського фонду серця Емілі Макґрат.

Водночас Національна служба охорони здоров’я Великої Британії нагадує, що є кілька ключових способів запобігти ризику виникнення серцевого нападу:

харчуйтеся здоровою, збалансованою їжею

киньте палити

стежте за тим, щоб ваш артеріальний тиск залишався в межах норми.

Раніше кардіологи розповіли, що більшість серцевих нападів провокується не харчуванням чи стресом, а однією ранковою звичкою, яку має чи не кожен із нас.

