Як захистити шкіру та очі від сухості у зимовий період

Насолоджуючись зимовою атмосферою вдома та теплом пледа, люди часто не помічають, що холодне повітря та опалювальні прилади спричиняють серйозне зневоднення організму. Сухість слизових оболонок, подразнення очей, стягнутість шкіри — лише частина наслідків низької вологості повітря у приміщенні.

Про це зазначають експерти медичних ресурсів Healthline, WebMD та Cleveland Clinic.

Повідомляється, що проблема зимового зневоднення має не лише косметичний, а й медичний аспект, впливаючи на імунітет та загальний стан організму.

Механізм зимової сухості

Причина проста: холодне повітря містить мало водяної пари, а коли воно нагрівається всередині оселі, відносна вологість падає ще більше. Сухе повітря починає активно забирати воду з шкіри, слизових та волосся, створюючи ефект «внутрішньої посухи».

Наслідки дефіциту вологи в організмі

Імунітет: пересохлі слизові носоглотки погано фільтрують бактерії та віруси, підвищуючи ризик застуд.

Очі та горло: з’являється відчуття піску в очах, першіння та дискомфорт при ковтанні.

Неврологія: хронічне зневоднення може провокувати головний біль.

Шкіра: стягнутість, тріщини на губах, загострення дерматитів та екземи.

Травлення: недостатнє споживання рідини може викликати закрепи.

Стратегії боротьби з зимовим зневодненням

Контроль вологості вдома: оптимальний рівень — 30–50%. Зволожувач або ємності з водою біля батарей допоможуть підтримувати комфортну атмосферу, не створюючи середовище для плісняви.

Питний режим: не чекайте спраги, вона сигналізує про вже наявне зневоднення. Рекомендовано вживати близько 4% від маси тіла рідини щодня (приблизно 2,5–3 літри для людини вагою 70 кг), враховуючи трав’яні чаї та супи.

Корекція водних процедур: гарячий душ руйнує ліпідний бар’єр шкіри, що утримує вологу. Краще обирати теплу воду та скоротити час перебування у ванній.

Догляд за шкірою: креми та захисні засоби наносять відразу після душу на вологу шкіру, щоб запечатати воду. При сильному запаленні або проблемній шкірі варто звернутися до дерматолога.

Фахівці наголошують, що дотримання простих правил допомагає уникнути «зимової посухи» та зберегти здоров’я шкіри, слизових і загальний імунітет.

