Як захиститися від кліщів: простий лайфгак із речами, які є в кожному домі

Кліщ / © unsplash.com

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З настанням тепла прогулянки на свіжому повітрі, у парках та лісах приховують у собі серйозну небезпеку. Маленькі павукоподібні паразити, яких часто важко помітити неозброєним оком, можуть атакувати людину та стати причиною довготривалого лікування чи навіть інвалідності.

Про це пише planeta.pl.

Медики б’ють на сполох: навіть один укус може нести серйозні наслідки для здоров’я, оскільки ці істоти є переносниками небезпечних патогенів.

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Чому укус кліща є смертельно небезпечним

Головна підступність паразитів полягає в тому, що момент укусу практично неможливо відчути самостійно. Людина може годинами ходити з кліщем на тілі, навіть не здогадуючись про це.

«Завдяки спеціально пристосованому апарату гөбного органу кліщі можуть міцно прикріплюватися до шкіри і смоктати кров протягом тривалого часу, часто не викликаючи жодних підозр. Крім того, вони виділяють особливі речовини, які знижують больові відчуття, тому їхню присутність зазвичай помічають лише через певний час», — зазначають експерти.

Найбільшу загрозу становлять захворювання, які вони розповсюджують. Зокрема, йдеться про хворобу Лайма (бореліоз) та кліщовий енцефаліт. Саме через це вкрай важливо використовувати ефективні методи профілактики перед кожним виходом на природу.

Як вберегтися від кліща

Для того, щоб уберегтися від нападу комах, необов’язково купувати дорогі хімічні спреї чи репеленти. Експерти знайшли простий і водночас ефективний метод, заснований на природних слабкостях паразитів — вони терпіти не можуть різких запахів.

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«Цей метод полягає у відлякуванні кліщів за допомогою ароматів, які є для них подразниками. Візьміть звичайний косметичний ватний диск і нанесіть на нього кілька крапель ефірної олії. Це може бути лаванда, дерево чайного гриба, гвоздика або евкаліпт. Потім просто покладіть цей диск у кишеню штанів, кофти чи куртки», — розповіли фахівці.

Окрім використання аромамасел, фахівці рекомендують застосовувати механічні методи очищення одягу, які допомагають позбутися комах ще до того, як вони дістануться до шкіри.

«Одним із дуже хороших способів є механічне видалення кліщів з одягу ще до того, як вони встигнуть зануритися в шкіру. Для цього використовують липкі ролики для чищення одягу, якими ретельно протирають штанини, рукави та інші частини гардероба. Це дозволяє ефективно зловити дрібних, часто непомітних паразитів», — радять експерти.

Ще одним надійним рішенням є використання широкого скотчу або клейкої стрічки. Нею рекомендують обмотувати зони зап’ясть та кісточок — саме ті місця, через які кліщі найчастіше проникають під одяг. Такий бар’єр працює одночасно і як захист, і як пастка, яка надійно зупиняє шкідників на підступах до тіла.

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Сезон кліщів в Україні — останні новини

Нагадаємо, кліщі найкраще почуваються у вологих і затінених місцях із густою рослинністю, де можуть довше виживати та чекати на тварин або людей. Саме тому подвір’я з високою травою, купами листя, зарослими кущами та іншими місцями, де затримується волога, може стати для них сприятливим середовищем. Експерти також розповіли про найефективніший підхід для боротьби з паразитами.

До слова, багато кліщових інфекцій починаються схожими симптомами: підвищенням температури, ознобом, головним болем, слабкістю та болями в тілі. Крім хвороби Лайма, кліщі можуть передавати анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз, плямисту лихоманку Скелястих гір, а також провокувати альфа-гал синдром — алергію на червоне м’ясо. Більшість цих захворювань успішно лікуються антибіотиками за умови раннього звернення до лікаря.

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