Як замінники цукру насправді впливають на організм та чим вони небезпечні

Цукор у своїй основній формі — глюкозі — не шкідливий для організму / © Фото з відкритих джерел

В останні роки замінники цукру стали майже символом «здорового» харчування. Стевія, еритритол, сукралоза, аспартам, ксилітол, безцукрові сиропи — вони всюди.

Однак в останні роки були проведені дослідження, які спростовують припущення про те, що підсолоджувачі повністю нешкідливі, пише gizmodo.com.

Як цукрозамінники впливають на організм

Сахарин (Е954). Його додають в дієтичні напої, жуйки, таблетки-цукрозамінники. Але він — потенційний канцероген, має вплив на гени, пов’язані з онкопроцесами, порушення мікробіоти.

Аспартам (Е951). Він є у напоях «лайт», жуйках, десертах. Також проблемний: розпадається до метанолу та нейроактивних амінокислот, тож можливі головні болі, нейротоксичність, ризики для мозку.

Стевія. Її додають в чаї, десерти, підсолоджувачі «натуральні». У разі високих доз можливі гормональні ефекти (антиандрогенна дія), здуття, гіркуватий присмак.

Некалорійний підсолоджувач сукралоза, який широко застосовують у дієтичних продуктах і напоях, може впливати на роботу мозку, викликаючи реакції, пов’язані з посиленням апетиту.

Крім цього, дослідники довели, що сукралоза та стевія можуть потенційно змінювати кишківниковий мікробіом та негативно впливати на гени, пов’язані з метаболізмом та запаленням — зміни, які можуть навіть передаватися наступним поколінням.

Зазначимо, ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають в середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) — до 50 г на добу (10 чайних ложок).

