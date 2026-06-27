Як заснути в спеку без кондиціонера: шість дієвих порад для комфортного сну

Спека / © Credits

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Спекотні ночі часто стають причиною безсоння, адже висока температура заважає організму охолодитися перед сном. Однак, шість простих змін можуть допомогти легше засинати, рідше прокидатися серед ночі та почуватися комфортніше навіть під час спеки.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Одна з головних порад — не займатися спортом незадовго до сну. Хоча фізичні вправи зазвичай позитивно впливають на відпочинок, у спекотну погоду вони можуть мати протилежний ефект. Після тренування підвищуються температура тіла та частота серцебиття, через що заснути стає складніше. Саме тому в періоди сильної спеки фізичну активність рекомендують переносити на ранкові години.

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Варто також звернути увагу на постільну білизну. Фахівці радять відмовитися від синтетичних тканин на користь натуральних матеріалів, зокрема льону. Така тканина добре пропускає повітря, сприяє його циркуляції навколо тіла та ефективніше відводить вологу. Саме ці властивості допомагають менше перегріватися під час нічного відпочинку.

Якщо ви звикли спати під ковдрою навіть улітку, варто підібрати легшу модель. Експерти пояснюють, що чим вищий показник теплоізоляції ковдри, тим краще вона утримує тепло. Для літнього періоду рекомендують обирати ковдри з показником від 1 до 4,5, які забезпечують прохолодніші умови для сну.

Не менш важливим є вибір одягу для сну. Замість щільної або синтетичної піжами краще віддати перевагу виробам із натуральної бавовни. Легкі нічні сорочки, вільні футболки або шорти з повітропроникних тканин допомагають тілу краще віддавати тепло та не створюють додаткового дискомфорту.

Ще одна порада стосується вентилятора. Експерти наголошують, що вентилятор не охолоджує повітря в кімнаті, а створює потік, який допомагає організму відчувати прохолоду. Під час вибору пристрою рекомендують звертати увагу на моделі зі стабільним і рівномірним потоком повітря, функцією повороту та тихим нічним режимом роботи, який не заважатиме спати.

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Крім того, фахівці звернули увагу на гліцин — амінокислоту, яка, за їхніми словами, може допомагати організму ефективніше охолоджуватися. Вважається, що гліцин сприяє посиленню кровотоку до поверхні шкіри, завдяки чому тепло швидше розсіюється, а температура тіла знижується. Як зазначає доктор Адам Коллінз, саме природне зниження температури тіла є одним із важливих чинників, що допомагає швидше заснути та підтримувати якісний сон. Перед початком приймання будь-яких харчових добавок варто проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що за словами експертів, екстремально високі температури можуть не лише викликати зневоднення чи тепловий удар, а й погіршувати перебіг деяких поширених захворювань.

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