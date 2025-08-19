Як зайнятість на пенсії впливає на щастя літніх людей - дослідження

Пенсіонери / © Pixabay

Дослідження за участі понад 5 тисяч жителів Ізраїлю показало, що робота на пенсії не погіршує задоволеність життям, а для деяких літніх людей навіть позитивно впливає на самопочуття. Водночас мотивація до праці виявилася різною для чоловіків і жінок, зазначають науковці.

Результати дослідження опубліковані у Journal of Happiness Studies.

Виявилось, що чоловіки, які продовжують працювати на повну ставку після виходу на пенсію, відчувають себе більш задоволеними життям. Для них робота часто є ключовим елементом самоідентифікації, а економічні потреби мотивують залишатися активними на ринку праці.

Жінки, навпаки, відчувають підвищену задоволеність лише у прибуткових та престижних професіях. Кількість робочих годин для них не має значного впливу на емоційний стан, а мотивацію формують перспективи доходу та якість робочого середовища. Соціальна реалізація жінок частіше залежить від сім’ї та особистих стосунків, а не від зайнятості на роботі.

Науковці підкреслюють, що робота на пенсії може сприяти здоровому старінню та поліпшенню самопочуття, особливо у чоловіків, які переходять на пенсію. Вони також зазначають, що майбутні дослідження мають зосередитися на доступності робочих місць та можливості для літніх людей вдосконалювати свої професійні навички.

Дослідження підтверджує, що робота після пенсії не шкодить емоційному добробуту жодної зі статей і може стати важливим фактором соціальної та психологічної підтримки літніх людей.

