ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Як зберегти ідеальну пам’ять у літньому віці: невролог розкрив секрет

Відомий невролог стверджує: для того, щоб зберегти ясний розум у похилому віці, вам не обов’язково щодня розгадувати судоку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Літня пара

Літня пара / © Getty Images

Американський невролог проаналізував дані літніх людей з ідеальною пам’яттю і виявив одну спільну рису. Експерт стверджує, що цей простий спосіб життя є ключем до збереження гостроти розуму та когнітивних функцій.

Про це пише Daily Express.

У відеоролику, опублікованому в соціальній мережі TikTok, доктор Байбінг Чен (у соцмережах відомий як Dr Bing) описав методи підтримки здоров’я мозку під час процесу старіння.

«Наука показує, що 80-літні або 90-літні люди, які мають гарну пам’ять часто мають одну спільну рису. Якщо ви чули термін «суперстаріння мозку» — він використовується для опису літніх людей, котрі можуть думати та запам’ятовувати речі так само як людина у 30-40 віці. Як невролог, іноді бачу таких людей у ​​своїй клініці», — розповів доктор Бінг.

Він зазначив, що підтримка соціальних зв’язків є вирішальним аспектом їхнього способу життя.

«І хоча фізичні вправи та правильне харчування дуже важливі, однак об’єднує таких людей те, що вони залишаються соціальними. Нещодавні дослідження виявили, що у них товстіша частина мозку, яка називається передньою поясною корою. Вона пов’язана з емоціями, увагою та соціальними зв’язками», — зазначив невролог.

За його словами, ключовим відкриттям стало те, що найгостріший розум мали ті літні люди, які підтримували міцні та значущі соціальні зв’язки.

Невролог порівняв таку взаємодію з «комплексним тренуванням» для мозку, пояснюючи, що спілкування активує цілі мережі мозку, відповідальні за пам’ять, увагу та емпатію. Глибокі стосунки також мають біохімічний ефект: вони знижують рівень гормону стресу (кортизолу) і підвищують «захисні» речовини — окситоцин та дофамін, що, зрештою, допомагає зберегти фізичну структуру мозку.

«Тож, якщо ви хочете зберегти свій мозок молодим, не просто розгадуйте кросворди чи судоку щодня. Натомість — телефонуйте друзям, спілкуйтеся, смійтеся та залишайтеся на зв’язку, тому що це один із найсильніших предикторів збереження кмітливості з віком», — додав Чен.

Слова невролога підтверджує і «Товариство Альцгеймера». Ця організація попереджає, що самотність може підвищити ризик розвитку деменції приблизно на 60%.

Однак експерти зазначають: важко точно визначити цю цифру, тому що вчені досі не впевнені, чи самотність є причиною деменції, чи вона вже є наслідком хвороби.

У будь-якому випадку, висновок один: активне спілкування допомагає знизити ризик деменції.

Раніше вчені розповіли, як психічні розлади змінюють мозок. За словами дослідників, тривожність, депресія, СДВГ та розлад поведінки — настільки різні за виявами, проте вони викликають подібні структурні зміни у мозку дітей і підлітків.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie