Здоров’я
282
2 хв

Як зберегти молодість мозку: допоможуть всього дві звички

Як і будь-який складний механізм, наш головний мозок потребує уваги і турботи, щоб і в зрілому віці він продовжував діяти так само активно і швидко, як в юні роки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Людський мозок - це неймовірно складна структура, що керує всім нашим організмом

Людський мозок - це неймовірно складна структура, що керує всім нашим організмом / © Pixabay

Спосіб життя людини може буквально уповільнювати старіння мозку. Оптимізм, якісний сон, підтримка близьких і вміння справлятися зі стресом пов’язані з тим, що мозок людини має вигляд на роки молодший за паспортний вік.

Нове дослідження опубліковано у Brain Communications.

У дослідженні брали участь 128 осіб середнього та похилого віку, багато з яких страждали на хронічний біль у суглобах. За допомогою МРТ та системи машинного навчання фахівці визначали «вік мозку» та порівнювали його з реальним. Різниця між ними виявилася значною: у людей з великою кількістю корисних звичок мозок був у середньому на вісім років молодший. Крім того, протягом двох років спостереження їхній мозок старів помітно повільніше.

Вчені зазначили, що негативно впливали на мозок хронічний біль, стрес. Особливо сильний ефект показали регулярний міцний сон та спокій.

Водночас дослідники зауважили, що жирна їжа шкодить нашому мозкуХолестерин, який накопичується в артеріях, обмежує доступ крові до мозку. В результаті порушеного кровотоку йому буде бракувати необхідної для нормального функціонування кількості їжі і кисню.

До того ж нейрони вкрай чутливі до гормонів, що виробляє шлунково-кишковий тракт, як-от інсулін.

Гарна новина полягає в тому, що певні речовини, як-от жирні кислоти Омега-3, а також вітаміни D і B12, гальмують старіння мозку.

Це пояснює, чому у людей похилого віку, які дотримуються середземноморської дієти, когнітивні навички зберігаються на тому ж рівні, що й у людей на сім з половиною років молодших.

Раніше експерти назвали продукти, які погіршують пам’ять. Що варто виключити з раціону — читайте у новині.

