Як зберегти пам’ять і ясність розуму: цей продукт уповільнює старіння мозку

Збалансоване харчування — один із ключових факторів здоров’я мозку. Як доводять науковці, певні продукти здатні не лише покращувати когнітивні функції, а й реально уповільнювати процеси старіння.

Про це стало відомо з дослідження, опублікованого у виданні Annals of Neurology.

Дієта, багата на антиоксиданти та рослинні сполуки, сприяє повільнішому старінню мозку й захищає від когнітивних порушень. Доктор медицини Келліанн Ніотіс підкреслює: «Те, що ми їмо щодня, може впливати на експресію генів і те, як старіє мозок».

Неврологи сходяться на думці, що серед усіх продуктів саме ягоди — чорниця, малина, ожина та полуниця — найкраще підтримують здоров’я мозку. Їхні насичені кольори свідчать про високий вміст флавоноїдів, які зменшують запалення і покращують взаємодію між клітинами мозку.

Антоціани, що містяться в ягодах, мають виражену нейропротекторну дію, а вітамін С захищає мозкові клітини від окисного стресу. Наприклад, у склянці полуниці — майже 100% добової норми цього вітаміну, а в малині чи ожині — близько половини.

Фахівці відзначають, що флавоноїди з чорниці допомагають підтримувати пам’ять і запобігають віковому зниженню когнітивних функцій. Учасники одного з експериментів віком від 50 до 65 років, які протягом 12 тижнів щодня вживали порошок чорниці, продемонстрували кращі результати тестів на пам’ять, ніж ті, хто отримував плацебо.

Регулярне споживання ягід також допомагає контролювати рівень цукру, холестерину й артеріального тиску, що безпосередньо впливає на стан мозку. Метаболічний синдром, навпаки, прискорює втрату сірої речовини й погіршує когнітивні здібності.

Фахівці радять їсти ягоди щодня, але невеликими порціями. Їх можна додавати до вівсянки, йогуртів, салатів чи смузі, використовувати як натуральний замінник цукру в десертах або просто їсти жменю на перекус.

Тож одна чашка ягід на день може стати не лише частиною здорового меню, а й смачною профілактикою старіння мозку.

Нагадаємо, спосіб життя людини може буквально уповільнювати старіння мозку. Оптимізм, якісний сон, підтримка близьких і вміння справлятися зі стресом пов’язані з тим, що мозок людини має вигляд на роки молодший за паспортний вік.