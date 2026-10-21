Як зберегти серце здоровим: 5 простих змін у харчуванні, які радять дієтологи

Середземноморська дієта: 5 порад дієтологів для здоров’я серця / © Credits

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Середземноморську дієту вважають одним із варіантів харчування, що може підтримувати здоров’я серця. Вона передбачає багато рослинних продуктів, риби, пісних джерел білка та корисних жирів. Водночас навіть такого раціону варто дотримуватися з урахуванням кількох правил, зазначають дієтологи.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

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Контролюйте кількість корисних жирів

Оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння та оливки вписуються в принципи середземноморського харчування, однак вони досить калорійні. Тому фахівці радять стежити за розміром порцій, особливо якщо людина прагне контролювати або зменшити вагу.

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Наприклад, олію спочатку можна відмірювати перед додаванням до страв, щоб поступово звикнути до оптимальної кількості.

Віддавайте перевагу цільним продуктам

Основу середземноморської дієти мають становити цільні або мінімально оброблені продукти. Готові та заморожені страви можуть бути зручними й навіть мати позначки про користь для здоров’я, однак у них іноді міститься багато натрію, жирів або доданого цукру.

Саме тому під час купівлі таких продуктів варто перевіряти їхній склад і харчову цінність.

Замініть рафіновані вуглеводи на цільнозернові

Білий хліб та звичайні макарони не обов’язково повністю виключати з раціону. Проте більш корисним вибором можуть стати продукти з цільного зерна, які допомагають збільшити кількість клітковини в меню.

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Серед таких продуктів — цільнозерновий хліб, ячмінь, кіноа та бобові.

Не переоцінюйте користь вина

Вино традиційно асоціюють із середземноморським способом харчування, однак це не означає, що його потрібно обов’язково додавати до раціону. Надмірне споживання алкоголю, зокрема вина, збільшує кількість так званих порожніх калорій.

Не обмежуйтеся лише харчуванням

Середземноморський підхід — це не тільки набір продуктів. Його також пов’язують із регулярною фізичною активністю, відпочинком, зниженням рівня стресу та неспішними прийманнями їжі.

До повсякденного життя фахівці радять додавати просту активність, наприклад ходьбу, знаходити час для відпочинку, а також частіше їсти разом із родиною чи друзями. Такі звички можуть доповнювати переваги збалансованого раціону.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що алкоголь не лише пригнічує роботу нервової системи, а й може запускати руйнування зв’язків між нейронами. Дослідження, опубліковане в журналі Immunity, розкрило роль імунних клітин мозку та білка MyD88 у цьому процесі.

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