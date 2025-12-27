Як знизити холестерин без ліків: лікарі назвали 4 види перекусів, що рятують судини

Горіхи допомагають знизити холестерин

Високий рівень холестерину часто залишається непомітним, проте він поступово закупорює артерії, значно підвищуючи ризик інфаркту та інсульту. Фахівці наголошують, що контроль цього стану можливий не лише за допомогою ліків, а й через правильне харчування. Зокрема, вони розповіли про чотири види популярних закусок, які здатні ефективно знижувати рівень «поганого» холестерину в крові.

Про це пише Daily Express.

На рівень холестерину впливає багато факторів, але харчування — найголовніший. Щоб серце було здоровим, варто обмежити продукти з насиченими жирами: жирне м’ясо, масло, сир та шоколад.

Натомість лікарі радять додати в раціон те, що допомагає організму: горіхи, насіння та свіжі фрукти. Ці прості перекуси працюють як природний захист для ваших судин.

Горіхи

Регулярне вживання горіхів є одним із методів підтримки здорового рівня холестерину у крові. Фахівці американської клініки «Майо» рекомендують вживати жменю горіхів щодня, аби покращити своє здоров’я.

«Мигдаль та інші горіхи можуть покращити рівень холестерину в крові. Дослідження показали, що волоські горіхи, які містять омега-3 жирні кислоти, допомагають захистити серце та знизити ризик серцевого нападу для людей, які вже мають захворювання серця», — пояснюють фахівці.

Дослідження 2023 року підтверджує, що споживання горіхів допомагає знизити загальний і «поганий» (ЛПНЩ) холестерин, проте не підвищує рівень «хорошого».

Насіння чіа, льону, гарбуза та соняшника

Насіння — це корисна для серця закуска, багата на розчинну клітковину та ненасичені жири. У статті для журналу «Doctor’s Ask» дієтолог Емілі Шмідт рекомендує включати до раціону чіа, льон, гарбузове та соняшникове насіння саме через їхню подвійну поживну дію.

Насіння — це корисна для серця закуска, багата на розчинну клітковину та ненасичені жири / © Credits

Ефективність продукту підтверджує дослідження, опубліковане в «Азійському журналі фармацевтичних та клінічних досліджень»: протягом шести місяців група учасників, яка щодня вживала 2 грами насіння соняшнику, продемонструвала значне зниження рівня холестерину порівняно з контрольною групою.

Вчені дійшли висновку, що соняшникове насіння є дієвим допоміжним засобом у боротьбі з «поганим» холестерином та профілактиці серцевих захворювань.

Фрукти та овочі

Регулярне вживання овочів та фруктів є критично важливим для серця, оскільки їхня клітковина блокує всмоктування холестерину з кишківника в кров. За даними Heart UK, особливо корисними є бобові (квасоля, сочевиця, горох), а також яблука, полуниця, чорнослив, броколі та солодка картопля.

Масштабне дослідження, яке було опубліковане в «Американському журналі клінічного харчування», підтвердило, що високе споживання цих продуктів суттєво знижує рівень «поганого» холестерину.

Регулярне вживання овочів та фруктів є критично важливим для серця

Проте, якщо ви маєте занепокоєння щодо власного здоров’я, вам варто обов’язково проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Раніше стоматологиня назвала три продукти, які руйнують ваші зуби.

Читайте також:

