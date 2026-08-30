Як знизити ризик інфаркту: вчені розповіли, що треба робити щодня

Як знизити ризик інфаркту

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У кардіології відбувся новий прорив. Вчені дізналися, що стан наших м’язів здатен розповісти про ризик серцевого нападу набагато більше, ніж вважалося раніше. Як показують результати свіжого наукового дослідження, опублікованого в Radiology, щільність та якість грудних і спинних м’язів виступають прямими індикаторами здоров’я серцево-судинної системи.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Як стан м’язів показує здоров’я серцево-судинної системи

Науковці проаналізували рутинні томографії 1722 дорослих пацієнтів із середнім віком 58 років, залучивши для точного аналізу тіла штучний інтелект. 10-річне спостереження за учасниками виявило пряму закономірність: на кожні 10 пунктів збільшення щільності м’язів ймовірність розвитку серцевого нападу знижувалася в середньому на 31%.

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Крім того, зафіксовано, що пацієнти зі значно кращою якістю м’язів мали значно нижчий загальний ризик смертності протягом 10-річного періоду.

Секрет криється не в самій масі чи рельєфності тіла, а в якості тканин. Здоровий мускул містить мінімальну кількість внутрішньом’язового жиру, тоді як його надлишок прямо корелює з інсулінорезистентністю, прихованими хронічними запаленнями та порушенням метаболізму.

Водночас еластична і щільна мускулатура діє як активний орган обміну речовин, підтримуючи тонус судин. Хоча комп’ютерна томографія грудної клітки не призначена для рутинного скринінгу м’язів через променеве навантаження, ці алгоритми дозволяють витягувати максимум прихованої інформації з уже наявних медичних знімків.

Підвищити функціональні показники та якість волокон можна в будь-якому віці завдяки корекції способу життя. Експерти радять не чекати вікового згасання сили та звертати увагу на регулярну активність. Серед найефективніших методів виділяють поступові силові вправи — відтискання від стіни чи підлоги, тяга з еспандером тощо двічі-тричі на тиждень.

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Також науковці радять мати помірні кардіонавантаження на кшталт ходьби чи плавання, повноцінне відновлення та збалансоване харчування. У вашому раціоні має бути достатня кількість якісного білка з риби, яєць, пісного м’яса чи рослинних джерел, а також багаті на клітковину овочі, фрукти і цілозернові продукти. Обмежте споживання трансжирів та ультраобробленої їжі.

М’язи слугують маркером загального біологічного стану організму, а такі прості речі, як сила рукостискання чи швидкість ходьби, часто говорять про життєвий ресурс краще, ніж ваги.

Ваш рівень фізичної підготовки працює в синергії з відмовою від куріння, контролем тиску і цукру. Все це допоможе знизити ризик серцево-судинних хвороб.

Яка ранкова звичка провокує серцевий напад

Нагадаємо, що ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших причин смертності, а головним прихованим провокатором серцевих нападів лікарі називають ранкову малорухливість.

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За словами кардіологині Сани Садоксаї, звичка після пробудження одразу залишатися неактивними — наприклад, гортати телефон чи сидіти — тримає тіло в стані високого запалення та сприяє розвитку метаболічних порушень. Щоб захистити серце, фахівчиня радить приділяти лише 5–7 хвилин ранковій активності на кшталт розтяжки чи швидкої ходьби для покращення кровообігу.

Для зниження ризику серцевого нападу експерти рекомендують відмовитися від куріння, підтримувати здорову вагу, дотримуватися збалансованого раціону з великою кількістю клітковини, овочів і фруктів, а також приділяти щонайменше 150 хвилин на тиждень помірним аеробним навантаженням.

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