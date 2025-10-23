- Дата публікації
Як знизити ризик розвитку деменції: експерт назвав простий спосіб
Ризик розвитку деменції можна знизити завдяки простій зміні в раціоні. Експерт розповів, що вживання горіхів щодня допоможе запобігти виникненню серйозних захворювань мозку.
Додавши цей простий продукт до свого раціону ви зможете знизити ризик розвитку деменції. Відомий гастроентеролог розкрив свій улюблений перекус, який, на думку вчених, є потужним засобом для захисту мозку від небезпечних хвороб.
Про це пише Daily Express.
Гастроентеролог Саурабх Сеті, посилаючись на наукові дані, стверджує: якщо вживати 30 грамів несолоних горіхів щодня, то таким чином можна знизити ризик розвитку деменції та інших серйозних захворювань мозку.
Експерт пояснив, що горіхи є джерелом поживних речовин та містять безліч біологічно активних сполук, включаючи антиоксиданти, клітковину та ненасичені жирні кислоти, які позитивно впливають на здоров’я мозку та кишківника.
Сеті зазначив, що вживання цього продукту додає різноманітності вашому раціону. Також спеціаліст зауважив, що невелика жменя горіхів зазвичай містить близько 200 калорій, що робить їх досить корисною закускою.
Своєю чергою лікар Сеті наголосив, що вживання горіхів принесе користь лише в тому випадку, якщо вони є частиною здорового харчування та способу життя.
Водночас британські фахівці попереджають:
якщо у вас алергія на арахіс чи горіхи, уникайте їх, якщо лікар не дозволив інше;
при проблемах із ковтанням горіхи можуть спричинити задуху, тому їх слід остерігатися;
тим, хто має схильність до каменів у нирках, варто уникати горіхів із високим вмістом оксалату (наприклад, кеш’ю та бразильських);
людям з високим тиском краще обмежувати або не їсти солоні горіхи через велику кількість солі.
Раніше британська професорка Джун Ендрюс поділилася особистим досвідом боротьби з деменцією. Вона назвала вісім речей, які робить щотижня для захисту мозку.
