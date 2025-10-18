Як знизити ризик серцевого нападу: кардіолог назвав чотири прості кроки

Правильне харчування та відмова від шкілдивих звичок можуть покращити здоров’я серця / © Getty Images

Серцевий напад — це раптовий і небезпечний для життя стан, спричинений припиненням кровопостачання до серцевого м’яза. Без негайної медичної допомоги такий стан може мати серйозні наслідки або навіть призвести до летального результату. Відомий кардіолог поділився найефективнішими способами зниження цієї загрози.

Про це пише Daily Express.

Кардіолог Мохаммед Ало розповів, що деякі фактори, що сприяють серцевому нападу, знаходяться поза контролем людини, такі як наша генетика.

Однак він зазначив, що є деякі зміни способу життя, які ми всі можемо внести, щоб покращити здоров’я нашого серця.

Мохаммед Ало розповів про чотири практичні кроки, як можна запобігти серцевому нападу.

1.Дотримуйтеся дієти

Лікар Ало радить покращити харчування, дотримуючись, наприклад, середземноморської дієти.

Він пропонує додати більше фруктів, овочів, розчинної клітковини та риби у свій раціон. Особливо важливо замінити насичені жири оливковою олією.

Науково доведено, що стиль харчування, багатий на цільнозернові продукти, корисні жири, горіхи, насіння та бобові, покращує здоров’я серця, знижує ризик діабету, деменції та артриту, а також допомагає контролювати вагу.

2.Відмовтеся від куріння

За даними Британського фонду серця, куріння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Тому фахівці радять, відмовитися від цієї шкідливої звички аби знизити ризик серцевого нападу.

3.Контролюйте вагу свого тіла

Лікар Ало рекомендує триматися наближеної ваги тіла, що ближча до оптимальної. За його словами, надмірна вага є однією з головних причин розвитку серцево-судинних захворювань у майбутньому.

4.Займайтеся спортом

Національна служба охорони здоров’я рекомендує щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень для підтримки гарного здоров’я.

«Це все те, що ви можете робити, щоб покращити своє здоров’я та зменшити ризик, незважаючи на вашу генетику. Очевидно, що ми не можемо змінити вашу генетику», — додав лікар Ало.

Експерти наголошують, що кожен, хто турбується про своє серцево-судинне здоров’я, повинен своєчасно проходити медобстеження та за потреби звертатися до лікарів.

Раніше американський лікар Ерік Берг розповів, як розпізнати ознаки інсульту за кілька днів до його появи.

