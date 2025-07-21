Як знизити вплив стресу на здоров’я після обстрілів: рекомендації лікарки

ЛІкарка дала поради, як зниити стрес / © Pixabay

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Російські обстріли, безсонні ночі та постійний стрес серйозно впливають на здоров’я українців.Такі стани можуть спричиняти мігрені, слабкість та інші фізичні й психоемоційні порушення.

Про це розповіла лікарка-неврологиня Маргарита Прохорова у етері КИЇВ24.

«Безсонні ночі після російських атак та стрес можуть негативно впливати на наш організм та викликати мігрені, слабкість тощо», — пояснює фахівчиня.

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Щоб трохи полегшити стан, лікарка радить вносити невеликі, але важливі зміни у щоденний ритм життя. «Дивіться, якщо відчуваємо втому, якщо є можливість, треба додавати до свого повсякденного життя прогулянки на свіжому повітрі, хоча б 15-20 хвилин. Обмежити використання гаджетів, тобто давати собі більше відпочинку. Достатньо вживати води протягом дня і також намагатися не пропускати харчування, тому що голод буде лише погіршувати стан», — наголошує вона.

Окрему увагу неврологиня звертає на вживання кофеїну, який багато хто вважає «рятівним».

«І обмежити кофеїн, тобто кава нам тут може трохи зіграти не на користь, тому що ще більше може підвищити тиск, пульс і спровокувати, наприклад, біль в голові або інші неприємні симптоми з точки зору неврології і не тільки», — застерігає Прохорова.

Ще одна популярна порада в періоди тривожності — вживання магнію. Але і тут лікарка просить бути обережними.

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«Багато хто використовує препарати магнію в лікуванні стресу, депресії, тривожності і так далі. Це і так, і не так водночас, тому що не сам магній впливає, а саме сполука — який цей магній. Тобто цитрат, ліценат — це визначає лікар. Всі п’ють В6. Ніхто ж не читає склад, тобто всі вважають, що магній — панацея. А насправді не сам магній, а яку молекулу ви туди причепили — от така і буде дія цього магнію», — пояснює вона.

Самолікування, за її словами, може нашкодити. «Я би не давала якихось загальних рекомендацій медикаментозних для всіх людей, тому що, знову ж таки, не забувайте — різний вік, різна стать, різні супутні захворювання, алергії, непереносимості — це все може нашкодити», — підкреслює лікарка.

За її совами, стрес сам собою не є хворобою, але здатен запускати низку проблем у тілі.

«Стрес не є причиною, він дає такий поштовх, він провокує щось в нашому тілі — якісь неприємні відчуття, болі, розлади шлунку і так далі. Звертайтеся до лікаря, проговорюйте це з лікарем, і лікар, в залежності від вашої потреби, підбере медикаменти. А саме лікування — це не вихід із ситуації», — підсумовує неврологиня Маргарита Прохорова.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 21 липня російські війська завдали масованого удару по Києву дронами та ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, у кількох районах столиці зафіксовано руйнування та масштабні пожежі. Зокрема, постраждала Лук’янівка — під удар потрапила й станція метро «Лук’янівська».