Як знизити високий артеріальний тиск без ліків: вісім перевірених способів, які працюють щодня

Артеріальний тиск / © unsplash.com

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Підвищений артеріальний тиск часто роками не дає жодних симптомів, але непомітно підвищує ризик серцевого нападу, інсульту та хвороб нирок.

Як зазначає медичне видання EgészségKalauz, навіть якщо лікар уже призначив вам медикаменти, зміна способу життя є критично важливою, а на початкових етапах чи для профілактики вона здатна стабілізувати тиск і без таблеток.

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Фахівці радять насамперед придбати якісний плечовий тонометр (він точніший за зап’ястний) та вести щоденник вимірювань, а для ефективного зниження тиску без ліків рекомендують 8 основних кроків:

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1. Зменште кількість прихованої солі

Надлишок солі затримує воду в організмі, що збільшує об’єм рідини в судинах і підвищує тиск. Найбільше солі ми отримуємо не з сільнички, а з готових продуктів: ковбас, соусів, напівфабрикатів та супів швидкого приготування. Замінюйте сіль зеленню і спеціями під час готування вдома.

2. Перейдіть на збалансований раціон (DASH-дієта)

Міжнародні дослідження підтверджують, що середземноморська дієта та спеціальна система харчування DASH найкраще знижують тиск. Додайте в меню більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових і несолоних горіхів, а для заправки використовуйте оливкову олію. Навіть одна додаткова порція овочів на день уже дає результат.

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3. Контролюйте вагу без жорстких дієт

Зниження зайвої ваги — один з найпотужніших немедикаментозних методів боротьби з гіпертонією. Замість виснажливого голодування обирайте поступові та сталі зміни в харчуванні й активності.

4. Рухайтеся щонайменше 150 хвилин на тиждень

Регулярна фізична активність тренує серцевий м’яз, завдяки чому серце перекачує кров легше і з меншим навантаженням на стінки судин. Достатньо 150 хвилин помірних навантажень на тиждень (швидка ходьба, плавання, велосипед). Цей час можна дробити — навіть кілька 10-хвилинних прогулянок щодня мають накопичувальний ефект.

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5. Вчіться знімати стрес

Гострий стрес викликає миттєвий стрибок тиску, а хронічний штовхає до переїдання і вживання алкоголю. Допомагають глибокі дихальні вправи, прогулянки на свіжому повітрі та кілька хвилин повної тиші щодня.

6. Налагодьте якісний сон

Під час глибокого сну тиск природним чином знижується. Хронічне недосипання ламає цей механізм. Намагайтеся спати 7–9 годин, лягати в один і той самий час та відкладати смартфон щонайменше за годину до сну.

7. Обмежте алкоголь

Спиртне порушує роботу рецепторів у мозку, які відповідають за регуляцію тиску. Лікарі радять не перевищувати 14 умовних одиниць алкоголю на тиждень (приблизно 6 середніх келихів вина) і влаштовувати кілька повністю тверезих днів щотижня.

8. Відмовтеся від куріння

Кожна викурена сигарета викликає миттєвий спазм судин і стрибок тиску, а токсини з часом руйнують артерії. Відмова від тютюну майже одразу знижує навантаження на серцево-судинну систему.

Важливі нюанси, про які часто забувають

Окрім базових звичок, експерти звертають увагу на приховані чинники, які можуть заважати нормалізації тиску:

Продукти з калієм

Калій допомагає виводити надлишок натрію і підтримує еластичність судин. Включіть до раціону банани, курагу, шпинат, картоплю, бобові та натуральний йогурт (але людям із хворобами нирок перед збільшенням калію в меню обов’язково треба порадитися з лікарем).

Приховані препарати

Популярні знеболювальні (ібупрофен, напроксен) та судинозвужувальні спреї від нежитю здатні підвищувати тиск і знижувати ефективність ліків від гіпертонії.

Нічне хропіння

Гучне хропіння з зупинками дихання (апное сну) викликає кисневе голодування і змушує тиск триматися на високому рівні навіть уночі.

Обережність із кофеїном

Енергетики категорично не рекомендовані за гіпертонії, а реакцію на каву варто відстежувати індивідуально.

Правильне вимірювання

Перед заміром не пийте каву і не куріть 30 хвилин, посидьте спокійно 5 хвилин, не схрещуйте ноги та тримайте руку на рівні серця.

Коли потрібна негайна допомога

Медики наголошують, що ніколи не можна самостійно скасовувати призначені лікарем препарати, навіть якщо тонометр кілька днів поспіль показує норму. Якщо ж показники піднялися до 180/120 мм рт. ст. і вище, а також з’явилися біль у грудях, задишка, оніміння обличчя чи порушення мовлення — необхідно негайно викликати швидку за номером 112.

Раніше ми писали про те, що темний шоколад може позитивно впливати на артеріальний тиск, стан судин і роботу мозку. Однак його користь залежить від вмісту какао та кількості спожитого продукту. Дослідження свідчать про потенційні переваги шоколаду з високим вмістом флавоноїдів, хоча фахівці застерігають від надмірного споживання солодощів.

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