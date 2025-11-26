- Дата публікації
Як знизити вживання цукру без зривів
Лікарі в один голос наголошують — надмірне споживання цукру може негативно впливати на здоров’я, а також бути причиною надлишкової ваги.
Хоча у нашому раціоні мають бути природні цукри, багато продуктів містять велику кількість шкідливих цукрів або їх замінників, що не несуть будь-якої поживної цінності.
Водночас мозок здатен вивільняти героїноподібні хімічні речовини — ендогенні опіоїди — коли людина потурає бажанню з’їсти щось солодке, солоне або жирне.
Варто розуміти, що відмова від солодкого — це поступовий процес і не варто розраховувати на швидкий та легкий результат. Багатьом це вдається далеко не з першої спроби.
Варто починати із поступового зменшення споживання солодкого, а також заміни цукровмісних продуктів на солодощі без цукру.
Перелік продуктів, які варто додати у свій раціон аби менше відчувати тягу до цукру:
Фрукти та сухофрукти
Овочі: варений буряк, гарбуз, солодкий перець, помідори та інші
Мед — відмінна заміна цукру для десертів та напоїв, хоча це висококалорійний продукт, тому потрібно бути обережним
Горіхи є смачними та калорійними продуктами, хороша альтернатива для традиційних солодощів із цукром
Перелік продуктів від яких слід відмовитись або зменшити вживання:
Газована солодка вода містить велику кількість цукру, тому їх варто замінити на воду, фреші, чай
Випічка. Поступово зменшуйте долю випічки у вашому раціоні
Цукерки та інші солодощі
Цукровмісні продукти. Виробіть звичку читати склад продуктів перед їх покупкою та вживанням, це дасть вам змогу обирати більш натуральну та корисну їжу
Важливо: норма цукру, яку радять споживати за день, становить 30 грамів, адже його надлишок може мати згубні наслідки.
