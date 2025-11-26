ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Як знизити вживання цукру без зривів

Лікарі в один голос наголошують — надмірне споживання цукру може негативно впливати на здоров’я, а також бути причиною надлишкової ваги.

Віра Хмельницька
Надлишок цукру шкодить здоров'ю

Надлишок цукру шкодить здоров’ю / © Associated Press

Хоча у нашому раціоні мають бути природні цукри, багато продуктів містять велику кількість шкідливих цукрів або їх замінників, що не несуть будь-якої поживної цінності.

Водночас мозок здатен вивільняти героїноподібні хімічні речовини — ендогенні опіоїди — коли людина потурає бажанню з’їсти щось солодке, солоне або жирне.

Варто розуміти, що відмова від солодкого — це поступовий процес і не варто розраховувати на швидкий та легкий результат. Багатьом це вдається далеко не з першої спроби.

Варто починати із поступового зменшення споживання солодкого, а також заміни цукровмісних продуктів на солодощі без цукру.

Перелік продуктів, які варто додати у свій раціон аби менше відчувати тягу до цукру:

  • Фрукти та сухофрукти

  • Овочі: варений буряк, гарбуз, солодкий перець, помідори та інші

  • Мед — відмінна заміна цукру для десертів та напоїв, хоча це висококалорійний продукт, тому потрібно бути обережним

  • Горіхи є смачними та калорійними продуктами, хороша альтернатива для традиційних солодощів із цукром

Перелік продуктів від яких слід відмовитись або зменшити вживання:

  • Газована солодка вода містить велику кількість цукру, тому їх варто замінити на воду, фреші, чай

  • Випічка. Поступово зменшуйте долю випічки у вашому раціоні

  • Цукерки та інші солодощі

  • Цукровмісні продукти. Виробіть звичку читати склад продуктів перед їх покупкою та вживанням, це дасть вам змогу обирати більш натуральну та корисну їжу

Важливо: норма цукру, яку радять споживати за день, становить 30 грамів, адже його надлишок може мати згубні наслідки.

Раніше ми писали про те, чим замінити цукор в каві. Більше про це читайте у новині.

57
