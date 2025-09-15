Як зробити напій з авокадо для швидкого схуднення

Авокадо / © Associated Press

У рідкому стані авокадо допомагає схуднути, тому що має ефект детоксикації, а також стимулює спалювання жиру, завдяки великій кількості клітковини, яка входить до складу продукту.

Авокадо також багатий на різні вітаміни, мінерали та антиоксиданти, зокрема кальцій, марганець, фосфор, залізо та інші речовини.

Діетологи радять рецепт з авокадо для швидкого схудення.

Для його приготування знадобиться:

1 стиглий авокадо

5 столових ложок соку лайма

3 столових ложки тростинного цукру або стевії, дрібка солі

2 чашки холодної води та ½ чашки кубиків льоду

Для початку потрібно зрізати шкірку авокадо і прибрати серцевину, після чого помістити в блендер з іншими компонентами. Якщо після подрібнення текстура напою дуже густа, потрібно додати ще води.

Напій можна вживати замість сніданку, тому що він забезпечує організм вітамінами та необхідними речовинами, які заряджають тіло енергією на весь день і дають почуття ситості. М’якість авокадо у поєднанні з соком лайма допомагає стимулювати спалювання жиру, але щоб результат був більш ефективним, не забувайте про фізичну активність.

