Як зрозуміти, що більше не можна пити газовану воду: про це майже ніхто не знає

Як зрозуміти, що вам не можна пити газовані напої / © www.freepik.com/free-photo

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Які ознаки того, що вам не можна вживати газовані напої: пояснення лікарів

Якщо після вживання газованої води ви починаєте відчувати здуття, важкість у шлунку чи печію — це тривожний сигнал. Такі симптоми вказують на те, що шлунково-кишковий тракт не здатен впоратися з навантаженням. Адже газовані напої містять вуглекислий газ, цукор і різні кислоти, які подразнюють слизову оболонку шлунку й можуть загострити хронічні захворювання ШКТ.

Ще один важливий симптом, на який треба звернути увагу — це різке відчуття спраги після вживання напою. Попри те, що газована вода здається освіжаючою, через високий вміст цукру вона, навпаки, зневоднює організм. Якщо після склянки напою хочеться пити ще більше, то варто негайно виключити його з раціону і перейти на звичайну воду та натуральні напої.

Також варто насторожитися, якщо є хоч один із цих симптомів:

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підвищена стомлюваність;

частий головний біль;

стрибки рівня цукру в крові (особливо у хворих на діабет);

стрімкий набір зайвої ваги.

Лікарі рекомендують за появи хоча б однієї з цих ознак відмовитися від газованої води і поспостерігати за реакцією організму. А ще необхідно замінити газований напій на корисні альтернативні варіанти — воду з лимоном, трав’яні чаї або натуральні соки без цукру.