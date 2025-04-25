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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Як зрозуміти, що більше не можна пити газовану воду: про це майже ніхто не знає

У спеку багато хто любить втамовувати спрагу солодкою газованою водою, не замислюючись про наслідки. Лікарі говорять, що існують симптоми, які чітко вказують на те, що час припинити вживати ці напої.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зрозуміти, що вам не можна пити газовані напої

Як зрозуміти, що вам не можна пити газовані напої / © www.freepik.com/free-photo

Які ознаки того, що вам не можна вживати газовані напої: пояснення лікарів

Якщо після вживання газованої води ви починаєте відчувати здуття, важкість у шлунку чи печію — це тривожний сигнал. Такі симптоми вказують на те, що шлунково-кишковий тракт не здатен впоратися з навантаженням. Адже газовані напої містять вуглекислий газ, цукор і різні кислоти, які подразнюють слизову оболонку шлунку й можуть загострити хронічні захворювання ШКТ.

Ще один важливий симптом, на який треба звернути увагу — це різке відчуття спраги після вживання напою. Попри те, що газована вода здається освіжаючою, через високий вміст цукру вона, навпаки, зневоднює організм. Якщо після склянки напою хочеться пити ще більше, то варто негайно виключити його з раціону і перейти на звичайну воду та натуральні напої.

Також варто насторожитися, якщо є хоч один із цих симптомів:

  • підвищена стомлюваність;

  • частий головний біль;

  • стрибки рівня цукру в крові (особливо у хворих на діабет);

  • стрімкий набір зайвої ваги.

Лікарі рекомендують за появи хоча б однієї з цих ознак відмовитися від газованої води і поспостерігати за реакцією організму. А ще необхідно замінити газований напій на корисні альтернативні варіанти — воду з лимоном, трав’яні чаї або натуральні соки без цукру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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