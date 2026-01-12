Як зрозуміти, що організму бракує магнію: перевірте себе

Нестача магнію може призводити до різноманітних симптомів, які часто залишаються непоміченими / © Pexels

Реклама

Магній — це один із найважливіших мінералів для підтримання здоров’я людини. Він бере участь у понад 300 біохімічних процесах в організмі: регулює роботу м’язів і нервової системи, підтримує здоров’я серця, зміцнює кістки та сприяє енергетичному обміну. Нестача магнію може призводити до різноманітних симптомів, які часто залишаються непоміченими.

Про це пише Prevention.

Низький рівень магнію проявляється такими симптомами:

Втома — магній бере участь у виробленні енергії на клітинному рівні. Його нестача може призводити до постійного відчуття втоми, зниження витривалості та енергії.

М’язові судоми та спазми: дефіцит робить нерви та м’язи більш збудливими

Тривога та дратівливість — коли рівень магнію низький, мозок і м’язи можуть працювати перевантажено

Нерегулярне серцебиття: магній стабілізує електричну активність серця

Головні болі та мігрень: дефіцит підвищує ризик

Проблеми зі сном: допомагає засинанню та відпочинку

Гіпертонія: мінерал розслабляє стінки судин

Перепади настрою та депресія

Основні причини нестачі магнію:

Неправильне харчування з недостатньою кількістю магнію, а також стреси

Надмірне вживання алкоголю

Хронічні захворювання ШКТ

Тривалий прийом деяких лікарських засобів (діуретики, антибіотики)

Високі фізичні навантаження

Діагностувати дефіцит магнію можна за допомогою лабораторних аналізів крові або сечі. Проте іноді рівень магнію в крові може залишатися нормальним, навіть якщо в тканинах він знижений. Тому лікар також враховує клінічні симптоми та анамнез пацієнта.

Реклама

У випадку підозри на дефіцит магнію, не рекомендується займатися самолікуванням. Правильний підбір дозування добавок магнію має здійснювати лікар.

Раніше ми писали про те, у чому користь магнію, що він лікує, в яких міститься продуктах. Більше про це читайте у новині.