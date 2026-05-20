Як зрозуміти, що у вас проблеми з алкоголем: експертка розповіла приховані ознаки

Алкоголізм

Відома журналістка та письменниця Брайоні Гордон відверто розповіла про свою багаторічну боротьбу з важкою алкогольною залежністю. Вона детально описала переломний момент, який змусив її звернутися до реабілітаційного центру, та назвала головні симптоми хвороби. Експертка виділила шість неочевидних ознак того, що людині насправді вже потрібна допомога.

Про це пише Daily Mail.

Журналістка згадує, що майже дев’ять років тому її життя перетворилося на суцільний жах, а щоранкова перевірка телефона після чергової п’яної вечірки викликала панічні атаки.

«Я сиділа на краю ліжка і зрозуміла, що якщо не перестану пити, то помру. Або я помру, покінчивши з собою, оскільки жахливі напади нескінченного похмілля часто доводили мене до суїцидальних думок. Або я помру, упавши з лісів, чи будь-яким іншим способом, про який я читала, коли люди гинули „випадково“ через алкоголь», — зізнається Гордон.

Зрештою, у серпні 2017 року вона вирушила до реабілітаційного центру. Зараз, перебуваючи у повній трезвості, Брайоні виділяє шість головних ознак проблемного вживання алкоголю, про які їй хотілося б знати набагато раніше.

У вас з’являється безліч правил щодо спиртного

Багато людей помилково вважають, що встановлення жорсткої системи контролю за випивкою допомагає її обмежити. Насправді ж наявність таких обмежень свідчить про те, що алкоголь уже повністю керує вашою поведінкою.

«До кінця мого пияцтва у мене з’явилося безліч правил, що стосувалися алкоголю. Я переконувала себе, що це ознаки розумної поміркованості. Замість цього, вони були спробою навести лад у світі, який ставав усе хаотичнішим через моє зловживання алкоголем», — зауважила письменниця.

Серед таких правил були заборони пити до того, як засне дитина, не вживати міцні напої, не пити дві ночі поспіль або наодинці. Проте існування цих рамок лише створювало небезпечну ілюзію контролю.

Постійна зміна улюбленого напою

Намагаючись переконати себе, що проблема полягає в конкретному виді алкоголю, а не в самій залежності, люди починають регулярно змінювати свої вподобання.

«Коли мені виповнився 21 рік, я перестала пити горілку з колою і почала пити горілку з тоніком — очевидно, проблема була в поєднанні алкоголю і цукру, а не в поєднанні алкоголю і мене самої. Пізніше я замінила горілку вином. Проблема була в міцних спиртних напоях! Потім я поступово замінила вино на пиво, потім пиво на слабоалкогольний ель, і нарешті смирилася з тим, что проблема в алкоголі в цілому», — розповідає Гордон.

Вона порівнює це з людиною, яка має алергію на морепродукти, але сподівається, що вона мине, якщо замість креветок з’їсти мідії.

Регулярне проходження тестів на алкоголізм

Алкоголізм часто називають хворобою заперечення. Залежні люди готові перевіряти свої контейнери для сміття і проходити сотні онлайн-опитувань, щоб довести собі відсутність проблеми.

«Не мало значення, чи відповіла я „так“ на 19 із 20 запитань — я б зосередилася на тому, на яке відповіла „ні“, як на доказ того, що у мене не може бути жодних серйозних проблем. Якщо ви одержимі бажанням довести, що ви не алкоголік, дозвольте мені з повагою припустити, що в кінцевому підсумку буде набагато простіше просто прийняти той факт, що ви ним є?» — наголошує журналістка.

Життєвий графік будується навколо «випивки»

Навіть якщо людина категорично не п’є вдень, її думки можуть бути повністю поглинені очікуванням вечірнього бокала вина. Весь робочий та життєвий розклад починає підлаштовуватися під алкогольні плани.

«Якщо у мене була важлива робоча зустріч у вівторок вранці, це означало, що я не могла пити в понеділок ввечері, а отже, мені доводилося купувати вино в неділю ввечері. Планування та розробка планів були нескінченними», — згадує Брайоні.

Один бокал завжди веде до повної втрати контролю

Існує стереотип, що справжні алкоголіки п’ють цілодобово. Проте справжня проблема визначається не кількістю випитого, а тим, як саме ви п’єте.

«Я часто могла тижнями обходитися без алкоголю. Але як тільки я вирішувала випити „всього один“ бокал вина, я тут же напивалася до безпам’ятства. Як би я не старалася, мені не вдавалося контролювати себе. Мені дійсно легше взагалі не пити, ніж випити один або два бокали», — пояснює письменниця.

Замість звичайного похмілля — екзистенціальні кризи

Для людей із залежністю наступний ранок після вечірки перетворюється на справжнє психологічне катування, яке супроводжується тотальною параноєю та нестерпним відчуттям сорому перед друзями чи знайомими.

Оглядаючись на свій важкий шлях, Гордон підсумовує головну істину: «І ось правда: якщо ви задаєтеся питанням: „Чи є у мене проблеми з алкоголем?“, то, ймовірно, уже знаєте відповідь. В цьому немає абсолютно нічого постыдного, постыдна лише виснажлива одержимість, яка намагається це заперечувати».

