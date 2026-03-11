Як зрозуміти, що в організмі дефіцит цинку та чим його заповнити

Дефіцит лише одного вітаміну здатен кардинально погіршити якість життя / © Pixabay

Цинк — це один із ключових мікроелементів, який бере участь у понад 300 ферментативних реакціях.

Нестача цинку може призвести до різних проблем зі здоров’ям, таких як ослаблення імунної системи, затримка росту та розвитку, проблеми із зором, втрата смаку та нюху, депресія, проблеми зі шкірою та волоссям, підвищена вразливість до інфекцій. Організм не накопичує цинк, тому його потрібно регулярно отримувати з їжею або добавками.

На засвоюваність організмом цинку негативно впливає зловживання алкоголем. Крім того, дефіцит мікроелемента найчастіше можна спостерігати у вегетаріанців або людей, які тривалий час дотримуються суворих обмежень у харчуванні.

Дуже важливо стежити за рівнем цинку вагітним і жінкам, що годують.

У яких продуктах міститься цинк

Цинк міститься у великій кількості продуктів, включаючи м’ясо, птицю, рибу, молочні продукти, яйця, горіхи, насіння, зелені овочі, фрукти та ягоди. Найбільша кількість цинку міститься в морепродуктах, таких як устриці, креветки та кальмари.

Цинк допомагає:

зміцнювати імунну систему

покращує зір

сприяє здоров’ю шкіри та волосся

покращує настрій і зменшує ризик різних захворювань, таких як діабет, артеріосклероз і рак

