Як зрозуміти, що ви старієте правильно: експерти з довголіття виділили 5 важливих ознак

Пенсіонери / © Pixabay

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Здорове старіння — це не лише про тривалість життя, а й про його якість у кожному віці. Як кажуть експерти, важливіша не кількість років, а те, як ви їх проживаєте.

Про це пише Yahoo.

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«Здорове старіння — це про те, щоб з віком ставати сильнішими і впевненішими в собі, а не боротися з часом», — каже докторка Мікаела Роббінс, медсестра й експертка з гормонів і довголіття. Вона підкреслює, що здорове старіння — це прийняття часу з енергією та любов’ю до себе.

Який вигляд має здорове старіння

Докторка Крістіна Дель Торро Бадесса, лікарка з невідкладної медицини та експертка з довголіття, зауважує: здорове старіння видно за енергією, настроєм і ставленням людини. Такі люди мають силу насолоджуватися щоденними справами, вони цікаві до нового і дивляться в майбутнє з оптимізмом. Для них важливі здорове харчування, регулярні фізичні вправи (які включають силу, гнучкість і функціональні рухи), повноцінний сон, гормональний баланс, управління стресом та позитивні стосунки з іншими.

Гени впливають на те, як ми старіємо, але лише на 20–30%. Основна роль у цьому належить способу життя і довкіллю. Саме щоденна рутина — харчування, активність, сон, а також рівень стресу і шкідливі звички вирішують, яким буде старіння. Цей процес пояснює епігенетика — наука про те, як поведінка й зовнішні фактори змінюють активність генів.

5 непомітних ознак, що ви старієте правильно

Ви зберігаєте фізичну силу й рухливість

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Легкість у повсякденних рухах — ходьбі, підніманні сходами, носінні важких речей — сигналізує про здорове старіння. Сила, баланс і витривалість допомагають залишатися незалежними та займатися улюбленими справами. Активний спосіб життя не лише підтримує здоров’я, а й робить ваше життя повноцінним.

Ви залишаєтеся допитливими і з гострим розумом

З роками пам’ять і мислення можуть слабшати, але ті, хто старіє правильно, залишаються пильними, продовжують вчитися, цікавляться новим, грають у головоломки, читають. Це підтримує незалежність і дарує задоволення.

Ви емоційно стійкі та маєте позитивний погляд на життя

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Емоційна стійкість допомагає знижувати рівень стресу, покращує психічне здоров’я та робить життя щасливішим. Позитивний настрій також підтримує міцні соціальні зв’язки, зменшує відчуття самотності й депресії.

У вас міцні соціальні зв’язки

Навіть невелика, але підтримувальна спільнота допомагає почуватися потрібними й захищеними. Соціальна активність, волонтерство, спілкування з рідними сприяють кращому емоційному стану та можуть збільшити тривалість життя.

Ви захоплені своїми хобі та маєте мету

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Відчуття мети в житті пов’язане з кращим здоров’ям і довголіттям. Хобі, догляд за онуками, садівництво або будь-яка діяльність, що приносить радість і структуру в день, допомагає залишатися активними і задоволеними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти потрібно їсти для зміцнення кісток.