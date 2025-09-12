Як зупинити випадіння волосся: ефективні методи боротьби з алопецією

Випадіння волосся

Алопеція, або облисіння — це дерматологічне захворювання, що характеризується патологічним випадінням волосся. Якщо раніше цей діагноз спричиняв паніку, то сьогодні завдяки сучасним косметологічним процедурам, медикаментам та хірургічним операціям можна ефективно відновити волосяний покрив.

Про це пише Аnacosmo.

Розрізняють вроджену та набуту алопецію. Вроджена алопеція залежить від генетики — успадкована від матері схильність до раннього облисіння може проявитися навіть у дитинстві.

Різновиди набутої алопеції

Існує кілька основних форм набутого облисіння:

Андрогенна алопеція. Найчастіше спричинена надлишком активної форми чоловічого гормону тестостерону (дигідротестостерону), який руйнує волосяні фолікули. Ця форма зустрічається як у чоловіків, так і у жінок. Додатковими симптомами можуть бути акне та жирна себорея.

Рубцева алопеція. Становить близько 3% усіх випадків облисіння. Виникає внаслідок пошкодження шкіри (опіки, травми, операції), де на місці фолікулів формується сполучна тканина. На цих ділянках волосся більше не росте.

Гніздова (осередкова) алопеція. Характеризується появою локальних ділянок без волосся, які з часом можуть зливатися, призводячи до повного облисіння. Причинами можуть бути аутоімунні, бактеріальні чи інфекційні захворювання, а також травми голови.

Онкологічна алопеція. Випадіння волосся є побічним ефектом хіміотерапії, оскільки препарати вражають клітини, що швидко діляться, включно з клітинами волосяних цибулин. Після завершення лікування волосся зазвичай відновлюється, інколи змінюючи свою структуру або колір.

Дифузна алопеція. Вважається підступною формою, оскільки волосся випадає рівномірно по всій голові, що спочатку може бути непомітно. Причинами є стрес, нездорове харчування, порушення гормонального фону та аутоімунні захворювання.

Статистика та особливості у жінок

За статистикою, близько 25% чоловіків віком від 30 років стикаються з проблемою облисіння, а до 60 років цей показник зростає до 70%.

Хоча випадіння волосся у жінок менш поширене, воно також трапляється. Це може бути пов’язано з гормональними змінами (вагітність, менопауза) або стресом. Жінки, на відміну від чоловіків, часто болісніше переживають цю проблему, тому, окрім медичного лікування, їм може знадобитися психологічна підтримка.

Ознаки та діагностика

Ранніми симптомами випадіння волосся можуть бути:

велика кількість волосся на гребінці (понад 100 на день);

поява лисин;

уповільнення росту волосся.

Для точного діагнозу необхідно звернутися до лікаря-трихолога, який проведе огляд, призначить аналізи та розробить план лікування.

Лікування та профілактика

Щоб запобігти випадінню волосся, слід дотримуватися простих правил:

уникати травмування шкіри голови;

забезпечити повноцінний сон та відпочинок;

вживати вітамінні комплекси;

захищати голову від холоду;

використовувати якісну косметику для волосся;

займатися спортом та збалансовано харчуватися.

Домашнє лікування народними засобами ефективне лише у легких випадках, пов’язаних з неправильним доглядом. За серйозних форм алопеції народні методи не дають результату.

Медикаментозне лікування включає препарати, що уповільнюють руйнування фолікулів, наприклад, Міноксидил (для стимуляції росту) та Фінастерид (для корекції гормонального фону у чоловіків). Ефективними є косметологічні процедури, такі як мезотерапія та плазмотерапія.

Хірургічне втручання застосовується за андрогенної та рубцевої алопеції, а також для корекції вроджених залисин. Сучасні методи пересадки волосся, такі як клаптевий метод і BHT-метод, дозволяють відновити густоту волосся з гарантованим результатом.

Нагадаємо, догляд за волоссям є важливою частиною особистої гігієни кожної людини. Проте суперечки, як часто потрібно мити голову і чи можна мити волосся щодна, досі точаться у Мережі.

Ламке та сухе волосся — це проблема, з якою стикаються тисячі жінок. Воно має тьмяний вигляд, швидко плутається, ламається на кінчиках навіть під час розчісування. Такі пасма втрачають блиск і живий вигляд, а звичне укладання стає випробуванням. Чому це відбувається та як повернути волоссю силу та еластичність, спробуємо розібратися.