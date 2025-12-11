ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Як звичайні шкарпетки покращують сон: дослідження показало дивовижний ефект

Взимку багато людей страждають від безсоння через холод, але вчені знайшли простий спосіб покращити сон без ліків.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сон

Сон / © unsplash.com

З настанням холодів багато людей починають помічати, що засинати важче, а сон стає менш якісним. Низька температура в кімнаті заважає тілу розслабитися, але науковці знайшли простий і безкоштовний спосіб вирішити цю проблему.

Про це пише Express.

Секрет міцного сну криється у звичайному зігріванні ніг. Викладач біомедичних наук Університету Солфорда Гарет Най пояснює: теплі стопи є ключовим сигналом для мозку, що час переходити в режим відпочинку.

Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Physiological Anthropology, підтвердило ефект: люди, які спали в шкарпетках, засинали на 7,5 хвилини швидше, спали на 32 хвилини довше і рідше прокидалися вночі.

Коли ноги нагріваються, судини в шкірі розширюються, і організм ефективніше віддає тепло. Це призводить до легкого зниження загальної температури тіла — природного сигналу для засинання.

Натомість холодні ноги змушують організм входити в режим «пильності»: судини звужуються, і тіло зберігає тепло для життєво важливих органів, що ускладнює засинання.

Як правильно використовувати метод «теплих ніг»

Експерти радять:

  • обирати вільні шкарпетки з натуральних тканин, щоб не порушувати кровообіг;

  • якщо спати в шкарпетках незручно — перед сном зробити теплу ванночку для ніг або покласти в ліжко грілку;

  • тримати кімнату прохолодною — оптимальна температура для сну 16–18°C, але ноги мають бути в теплі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie