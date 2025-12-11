Як звичайні шкарпетки покращують сон: дослідження показало дивовижний ефект

Сон / © unsplash.com

З настанням холодів багато людей починають помічати, що засинати важче, а сон стає менш якісним. Низька температура в кімнаті заважає тілу розслабитися, але науковці знайшли простий і безкоштовний спосіб вирішити цю проблему.



Секрет міцного сну криється у звичайному зігріванні ніг. Викладач біомедичних наук Університету Солфорда Гарет Най пояснює: теплі стопи є ключовим сигналом для мозку, що час переходити в режим відпочинку.

Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Physiological Anthropology, підтвердило ефект: люди, які спали в шкарпетках, засинали на 7,5 хвилини швидше, спали на 32 хвилини довше і рідше прокидалися вночі.

Коли ноги нагріваються, судини в шкірі розширюються, і організм ефективніше віддає тепло. Це призводить до легкого зниження загальної температури тіла — природного сигналу для засинання.

Натомість холодні ноги змушують організм входити в режим «пильності»: судини звужуються, і тіло зберігає тепло для життєво важливих органів, що ускладнює засинання.

Як правильно використовувати метод «теплих ніг»

Експерти радять:

обирати вільні шкарпетки з натуральних тканин, щоб не порушувати кровообіг;

якщо спати в шкарпетках незручно — перед сном зробити теплу ванночку для ніг або покласти в ліжко грілку;

тримати кімнату прохолодною — оптимальна температура для сну 16–18°C, але ноги мають бути в теплі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.