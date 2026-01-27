Як жити довше без спортзалу: вчені назвали мінімальну норму активності

Фізична активність / © pexels.com

Нове масштабне дослідження показало, що навіть 5 хвилин інтенсивного руху щодня можуть знизити ризик смерті на 10%. Вчені проаналізували дані 130 тис. людей і виявили просту формулу довголіття, доступну кожному.

Про це пише Sciencealert.

Аналіз інформації з фітнес-пристроїв понад 130 тис. людей із різних країн показав, що додаткові 5 хвилин рухової активності щодня або зменшення часу сидіння на 30 хвилин пов’язані зі зниженням ризику передчасної смерті.

Деталі і результати дослідження про рух і тривалість життя

Дослідження провела команда Норвезької школи спортивних наук. Учені виділили дві групи: групу підвищеного ризику, до якої увійшли 20% найменш активних учасників, та ширшу популяційну групу, що включала всіх, окрім 20% найактивніших людей.

«Невеликі й реалістичні збільшення фізичної активності помірної та високої інтенсивності на 5 хвилин на день можуть запобігти до 6% усіх смертей у групі високого ризику та до 10% — у загальнопопуляційному підході. Скорочення сидячого способу життя на 30 хвилин на день може запобігти меншій, але все ж значущій частці смертей в обох сценаріях ризику», — наголошують автори у своїй науковій публікації.

Отримані результати ґрунтуються на статистичному моделюванні, а не на довготривалому спостереженні за поведінкою учасників. Дослідники оцінювали індивідуальний ризик смерті та порівнювали його з показниками інших людей, щоб спрогнозувати вплив змін рівня активності.

За оцінками науковців, найбільшу користь від таких змін можуть отримати люди з малорухливим способом життя, які більшу частину дня проводять сидячи. Саме для них навіть невеликі кроки можуть дати відчутний ефект.

Подальші наукові пошуки

Хоча дослідження має спостережний характер і не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку, масштаб зібраних даних і сила виявленої залежності свідчать про доцільність подальших наукових пошуків.

«Ми аналізували лише загальну смертність, тому майбутні дослідження мають охопити й інші показники здоров’я. Також потрібні додаткові дослідження з використанням пристроїв для вимірювання фізичної активності в країнах із низьким і середнім рівнем доходів, де вікова структура, рівень рухливості та тягар захворювань відрізняються від тих, що були враховані в цьому дослідженні», — зауважують автори.

Ці висновки можуть надихнути тих, кому складно регулярно займатися спортом або бракує часу на тренування. Навіть кілька хвилин швидкої ходьби, поїздка на велосипеді чи пів години активності замість сидіння здатні вплинути на здоров’я.

Скільки часу треба рухатися для користі для здоров’я?

Безумовно, більший обсяг руху приносить більше користі: Всесвітня організація охорони здоров’я радить щонайменше 150 хвилин фізичної активності помірної або високої інтенсивності на тиждень. Водночас і невеликі кроки не є марними.

«Головне послання, яке ми хочемо донести, полягає в тому, що кожен рух має значення, а залучення неактивних людей до будь-якої фізичної діяльності дає найбільший приріст користі для здоров’я», — зазначив дослідник сидячої поведінки Деніел Бейлі з Лондонського університету Брунеля, який не брав участі у дослідженні.

«Тож лікарі, політики та громадські кампанії цілком можуть підтримувати людей у запровадженні таких невеликих змін як стартової точки, що з часом допоможе збільшити рівень фізичної активності», — додав Бейлі.

До слова, нове дослідження Гарвардської школи медицини доводить, що щоденна ходьба безпосередньо захищає мозок від хвороби Альцгеймера. Вчені з’ясували, що 3000 — 5000 кроків на день уповільнюють накопичення шкідливого тау-білка, що дає 3 роки захисту від когнітивного спаду, а збільшення активності до 7000 кроків забезпечує цілих 7 додаткових років здоров’я мозку. Фізична активність покращує кровообіг, зменшує запалення та стимулює вироблення нейропротекторів, тому навіть звичайні прогулянки є критично важливими для збереження пам’яті та розумових здібностей у майбутньому.