Новий аналіз генетичних даних показав: люди з варіацією групи крові А мають дещо вищу ймовірність пережити інсульт до 60 років. Дослідження, опубліковане у 2022 році, стало одним із наймасштабніших у цій сфері й поглибило розуміння того, як біологічні особливості можуть впливати на стан судин.

Про це повідомило видання Science Alert.

Автори роботи проаналізували результати 48 генетичних досліджень — близько 17 тисяч пацієнтів, які перенесли інсульт у віці 18–59 років, і майже 600 тисяч людей із контрольної групи. Вчені виявили: саме підгрупа крові А1 демонструє статистично значущий зв’язок із раннім інсультом.

За словами професора Стівена Кіттнера з Університету Меріленду, кількість інсультів у молодому віці зростає, але причин цього явища досліджено мало. Нові дані показують: носії варіації групи А (2 група крові) мають приблизно на 16% вищий ризик інсульту до 60 років, тоді як у людей з генотипом O1 (1 група крові) цей ризик нижчий на 12%.

Попри це, вчені наголошують: додатковий ризик є невеликим і не вимагає спеціального скринінгу. Механізм впливу також остаточно не визначений, але, ймовірно, пов’язаний із чинниками згортання крові та формуванням тромбів. Дослідження також підтвердило: група В (3 група крові) пов’язана з приблизно 11% підвищенням ризику інсульту незалежно від віку.

Цікаво, що у вибірці людей старших за 60 років зв’язок між групою крові А та інсультом практично зникав, що може свідчити про різні механізми розвитку захворювання в різному віці. У молодших пацієнтів інсульти рідше пов’язані з атеросклерозом і частіше — з формуванням тромбів.

Науковці підкреслюють: необхідні подальші дослідження, зокрема з більш різноманітною вибіркою учасників. Адже попередні дані ґрунтуються переважно на дослідженнях у Північній Америці, Європі та кількох країнах Азії, де лише третина учасників — неєвропейського походження.

Попри потенційні ризики, загальна картина залишається незмінною: інсульти частіше трапляються у людей старшого віку, а на ризики значно впливають спосіб життя, хронічні захворювання та інші фактори, які можна контролювати.

