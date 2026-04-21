Різні види кави мають свій особливий вплив на організм людини / © unsplash.com

Ірландські вчені з’ясували, що регулярне вживання кави суттєво покращує настрій та знижує рівень тривожності завдяки сприятливому впливу на мікрофлору кишківника. Водночас дослідники довели, що навіть напій без кофеїну має потужні корисні властивості — ефективно стимулює людську пам’ять та здатність до навчання.

Про результати масштабного дослідження щодо зв’язку між кавою, травленням та ментальним здоров’ям пише The Independent.

Зв’язок між кишківником та емоціями

Науковці з дослідницького центру APC Microbiome Ireland при Університетському коледжі Корка провели унікальний експеримент за участю 62 осіб. Половина з них випивала від трьох до п’яти чашок кави на день, а інша половина взагалі не вживала цього напою.

Після двотижневої повної відмови від кави учасникам знову почали її давати наосліп (одним — звичайну, іншим — без кофеїну). Результати, опубліковані в журналі Nature Communications, показали, що в обох групах значно знизився рівень стресу, депресії та імпульсивності.

Аналізи підтвердили, що кава позитивно змінює метаболіти у кишківнику та збільшує кількість корисних бактерій, які допомагають знищувати шкідливі мікроби та стимулюють позитивні емоції.

Звичайна кава проти напою без кофеїну

Дослідники виявили цікаву закономірність: різні види напою по-різному впливають на організм. Так, поліпшення пам’яті та здатності до навчання спостерігалося виключно у тих учасників, які пили каву без кофеїну. Вчені припускають, що ці когнітивні переваги забезпечують інші сполуки, зокрема поліфеноли.

Натомість традиційна кава з кофеїном виявилася більш ефективною для зниження тривожності, підвищення пильності та концентрації уваги. Крім того, вона пов’язана з нижчим ризиком запальних процесів в організмі.

Загалом регулярне, але помірне споживання кави також знижує ризик розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, раку та хвороб Паркінсона й Альцгеймера.

Більше, ніж просто напій

Коментуючи результати дослідження, головний науковий співробітник центру професор Джон Крайан зазначив, що механізми впливу кави на зв’язок між травленням і мозком раніше залишалися незрозумілими. Однак тепер доведено, що цей напій здатний змінювати поведінку кишкових мікробів.

Вчений підкреслив, що кава є складним дієтичним фактором, який взаємодіє з нашим метаболізмом та емоційним добробутом. На його думку, враховуючи зростання інтересу людей до здоров’я кишківника, каву (як з кофеїном, так і без) можна сміливо використовувати як важливий елемент збалансованого та здорового харчування.

Нагадаємо, існує кілька міфів про каву, у які ми досі віримо. Але результати досліджень показують, що улюблений напій більшості людей не зневоднює організм, не зупиняє ріст і не є ефективним засобом для протверезіння. Кава також не гарантує схуднення і не викликає небезпечної залежності.