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- Здоров’я
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Яка найбільша користь дині: чому лікарі вважають її сезонною терапією для всього організму
Диня — це не просто смачний літній десерт, а справжній природний лікар, адже вона здатна відновити буквально всі системи організму.
Розповідаємо, чому лікарі вважають диню справжньою сезонною терапією, і як її правильно їсти, щоб отримати максимальну користь.
Яка користь дині для здоров’я
У м’якоті дині міститься інозитол — речовина, яка заспокоює нервову систему, знижує тривожність, допомагає зосередитися та поліпшує роботу мозку. За дослідженнями вчених, інозитол також сприяє нормалізації сну та зменшенню симптомів депресії. Саме тому диню рекомендують включати в раціон у стресовий період для організму.
Диня для травлення. Солодка м’якоть містить ферменти, які активізують перистальтику кишківника. Вона діє м’яко, як природний проносний засіб, очищаючи травну систему без агресивного впливу. Особливо диня корисна за закрепів та «ледачого» шлунку.
Міцний імунітет та омолодження. Завдяки високому вмісту бета-каротину, диня не лише зміцнює імунітет, а й бореться з передчасним старінням. Антиоксиданти зменшують рівень оксидативного стресу в клітинах, захищаючи ДНК від пошкоджень.
Серце, печінка, шкіра. Диня багата на фолієву кислоту, яка необхідна для кровотворення, здоров’я печінки та шкіри. А калій, якого в дині чимало, незамінний для підтримки роботи серця, регулювання тиску та виведення зайвої рідини з організму. До речі, калій також допомагає уникнути набряків у спеку.
Настрій та легкість. Не менш важливий елемент — це магній, який відповідає за гарний настрій, знижує рівень утоми та дратівливості. Саме тому після кількох скибочок дині з’являється відчуття емоційної легкості та спокою.
Коли диня може нашкодити: кому не варто вживати
Через високий глікемічний індекс диню не варто вживати людям із діабетом чи переддіабетним станом.
Не слід їсти її перед сном, оскільки це може спричинити здуття та дискомфорт.
Не поєднуйте диню з молоком, алкоголем і холодною водою, такі комбінації можуть викликати розлади шлунку.
Як правильно їсти диню, щоб отримати максимальну користь
Найкраще їсти диню окремо від інших продуктів, через 2 години після основного прийому їжі.
Ідеальний час — перша половина дня, коли травна система найактивніша.
Одна порція — 200-250 грамів, цього достатньо для користі без ризику.