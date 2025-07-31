Яка найбільша користь дині: чому лікарі вважають її сезонною терапією для всього організму

Розповідаємо, чому лікарі вважають диню справжньою сезонною терапією, і як її правильно їсти, щоб отримати максимальну користь.

У м’якоті дині міститься інозитол — речовина, яка заспокоює нервову систему, знижує тривожність, допомагає зосередитися та поліпшує роботу мозку. За дослідженнями вчених, інозитол також сприяє нормалізації сну та зменшенню симптомів депресії. Саме тому диню рекомендують включати в раціон у стресовий період для організму.

Диня для травлення. Солодка м’якоть містить ферменти, які активізують перистальтику кишківника. Вона діє м’яко, як природний проносний засіб, очищаючи травну систему без агресивного впливу. Особливо диня корисна за закрепів та «ледачого» шлунку.

Міцний імунітет та омолодження. Завдяки високому вмісту бета-каротину, диня не лише зміцнює імунітет, а й бореться з передчасним старінням. Антиоксиданти зменшують рівень оксидативного стресу в клітинах, захищаючи ДНК від пошкоджень.

Серце, печінка, шкіра. Диня багата на фолієву кислоту, яка необхідна для кровотворення, здоров’я печінки та шкіри. А калій, якого в дині чимало, незамінний для підтримки роботи серця, регулювання тиску та виведення зайвої рідини з організму. До речі, калій також допомагає уникнути набряків у спеку.