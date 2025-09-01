ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Яка найкраща риба для людей за 50: коштує копійки і в рази смачніша та корисніша за червону

Необов’язково витрачати великі гроші на лососеві види риби, адже є значно кращий варіант, який сприяє здоров’ю серця, міцності кісток та активності мозку, що вкрай важливо у зрілому віці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка найкраща риба для людей за 50

Яка найкраща риба для людей за 50 / © ТСН.ua

Після 50 років харчування відіграє особливу роль у збереженні здоров’я. Організму вже потрібна значно легша їжа, багата на білок, корисні жири й мінерали. Червона риба хоча й дуже популярна, проте вкрай дорога, до того ж часто вирощена у штучних умовах. Про це мало хто знає, однак оселедець не поступається сьомзі чи форелі за якістю м’яса та користю, однак доступний за ціною і в рази смачніший.

Чому саме оселедець — ідеальний вибір для людей за 50: яка його користь

  • Джерело омега-3 жирних кислот. Поліненасичені жири підтримують роботу серця, знижують ризик інфарктів та інсультів, що особливо важливо у зрілому віці.

  • Високий вміст вітаміну D. Він допомагає зміцнювати кістки, боротися з остеопорозом і покращує настрій.

  • Легкозасвоюваний білок. Оселедець забезпечує організм будівельним матеріалом для м’язів без перевантаження травної системи.

  • Йод і селен. Ці мікроелементи підтримують роботу щитоподібної залози та уповільнюють процеси старіння.

  • Доступність. Оселедець у кілька разів дешевший за червону рибу, а за своїми властивостями не поступається їй, а інколи навіть перевершує.

Як правильно вживати оселедець

  • Обирайте малосольний або слабосолоний варіант, у такій рибі зберігається більше корисних речовин.

  • Якщо є проблеми з тиском, перед вживанням можна вимочити філе у воді чи молоці, щоб зменшити кількість солі.

  • Ідеальний для страв: салатів з овочами, бутербродів із житнім хлібом, з вареною картоплею.

  • Достатньо 2–3 порції на тиждень, до 100 г на один прийом їжі, щоб отримати всі корисні речовини без шкоди для здоров’я.

