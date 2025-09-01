Яка найкраща риба для людей за 50: коштує копійки і в рази смачніша та корисніша за червону

Яка найкраща риба для людей за 50 / © ТСН.ua

Після 50 років харчування відіграє особливу роль у збереженні здоров’я. Організму вже потрібна значно легша їжа, багата на білок, корисні жири й мінерали. Червона риба хоча й дуже популярна, проте вкрай дорога, до того ж часто вирощена у штучних умовах. Про це мало хто знає, однак оселедець не поступається сьомзі чи форелі за якістю м’яса та користю, однак доступний за ціною і в рази смачніший.

Чому саме оселедець — ідеальний вибір для людей за 50: яка його користь

Джерело омега-3 жирних кислот. Поліненасичені жири підтримують роботу серця, знижують ризик інфарктів та інсультів, що особливо важливо у зрілому віці.

Високий вміст вітаміну D. Він допомагає зміцнювати кістки, боротися з остеопорозом і покращує настрій.

Легкозасвоюваний білок. Оселедець забезпечує організм будівельним матеріалом для м’язів без перевантаження травної системи.

Йод і селен. Ці мікроелементи підтримують роботу щитоподібної залози та уповільнюють процеси старіння.

Доступність. Оселедець у кілька разів дешевший за червону рибу, а за своїми властивостями не поступається їй, а інколи навіть перевершує.

Як правильно вживати оселедець