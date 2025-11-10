- Дата публікації
Яка олія найкраща, а яка найгірша для здоров’я серця: науковці дали вичерпну відповідь
Результати останніх наукових досліджень пояснюють, чому важливо вибирати правильні жири для свого щоденного раціону.
Олія — незамінний продукт у харчуванні, але не всі знають, що від її вибору залежить стан серця та судин. Деякі види жирів підтримують рівень «хорошого» холестерину й запобігають атеросклерозу, інші ж — навпаки, провокують підвищення тиску, ожиріння та серцеві захворювання. Науковці з Гарвардської школи громадського здоров’я провели масштабне дослідження, щоб з’ясувати, яка саме олія є найкориснішою для серця, а яку краще виключити з раціону.
Які види олії найкращі для підтримання здоров’я серця
Оливкова олія холодного віджимання. Доведено, що регулярне вживання оливкової олії «extra virgin» знижує ризик серцево-судинних захворювань на 30-35%. Вона багата на мононенасичені жирні кислоти омега-9, які зменшують рівень «поганого» холестерину (LDL) і підвищують «хороший» (HDL). Окрім того, антиоксиданти — поліфеноли, що містяться в оливковій олії, захищають судини від запалення і старіння.
Лляна олія. Це — справжній чемпіон за вмістом омега-3 жирних кислот, які підтримують еластичність судин і знижують ризик утворення тромбів. Науковці радять додавати лляну олію у салати або смузі, не нагріваючи її, адже за високих температур вона втрачає свої лікувальні властивості.
Ріпакова олія. Має оптимальне співвідношення омега-3, омега-6 і омега-9 кислот. Дослідження показують, що заміна вершкового масла на ріпакову олію знижує рівень холестерину вже через кілька тижнів. Вона також стійка до термообробки, тому підходить і для смаження.
Які види олії шкідливі для здоров’я серця й судин
Пальмова олія. Хоча її часто використовують у виготовленні різних продуктів харчування, вона містить занадто багато насичених жирів, що сприяють утворенню бляшок у судинах. Регулярне споживання пальмової олії підвищує ризик інфаркту та інсульту.
Кукурудзяна та соняшникова рафінована олії. Попри популярність, вони містять надлишок омега-6 кислот, які у великих кількостях викликають запальні процеси в організмі. Особливо шкідливі, якщо їх перегрівати — під час смаження утворюються токсичні сполуки, що шкодять серцю й печінці.