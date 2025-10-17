Яка популярна каша провокує набір зайвої ваги та стрибки цукру в крові: її їдять практично всі

Яка каша шкідлива для здоров’я / © pixabay.com

Експерти попереджають: одна з найпопулярніших каш може стати причиною набору ваги, підвищення рівня глюкози та навіть розвитку інсулінорезистентності. Тому рекомендують вибирати альтернативні та корисні варіанти. Розповідаємо, яку кашу не варто їсти занадто часто, щоб потім не було проблем зі здоров’ям та зайвою вагою.

Яка популярна каша може завдати шкоди здоров’ю та фігурі

Дієтологи називають манну кашу однією з найменш корисних круп, попри її приємний смак і ніжну консистенцію. Манка виготовляється з очищеної пшениці, у процесі чого втрачає більшість клітковини, вітамінів і мінералів. У результаті залишається продукт із високим глікемічним індексом — понад 70, який різко підвищує рівень цукру в крові.

Такі стрибки викликають швидке відчуття голоду, а отже — переїдання. Якщо вживати манну кашу регулярно, особливо з цукром, варенням чи вершковим маслом, організм починає накопичувати жири, замість того, щоб витрачати енергію.

Що відбувається в організмі після тарілки манки

Рівень цукру різко зростає — підшлункова залоза виробляє велику дозу інсуліну.

Через півтори години цукор так само швидко падає, викликаючи відчуття слабкості й бажання з’їсти щось солодке.

Жири відкладаються, адже надлишковий інсулін блокує спалювання калорій.

Тому манна каша — це неправильний сніданок для тих, хто прагне контролювати вагу чи стежить за рівнем цукру в крові.

Які корисні каші для здоров’я

Експерти радять замінити манку на більш повноцінні каші: