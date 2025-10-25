Яка ранкова звичка впливає на мозок: несподіване відкриття вчених

Вчені з’ясували, що чищення зубів допомагає знизити ризик появи інсульту / © Associated Press

Загальновідомо, що регулярні тренування, здорове харчування та відмова від куріння зміцнюють серцево-судинну систему та зменшують ризик інсульту. Однак вчені виявили ще один несподіваний спосіб, який також допомагає знизити ризик появи цього небезпечного захворювання.

Про це пише Daily Express.

Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі «Neurology Open Access», довело, що ця ранкова звичка може мати величезний вплив на здоров’я, а саме — чищення зубів.

Дослідження за участю майже 6000 дорослих показало, що люди, які мали одночасно захворювання ясен і карієс, мали на 86% вищий ризик інсульту порівняно з тими, у кого ротова порожнина була здоровою.

Водночас науковці з’ясували, що погане здоров’я порожнини рота також було пов’язане з 36% вищим ризиком серцевих нападів та інших проблем із серцем.

Близько 10% людей із захворюваннями ясен та карієсом перенесли інсульт протягом 20-річного періоду спостереження, у порівнянні із 4% тих, у кого була здорова порожнина рота.

Дослідження також показало, що люди, які регулярно відвідували стоматолога, на 81% рідше хворіли на захворювання ясен та мали карієс.

«Це дослідження підтверджує ідею про те, що догляд за зубами та яснами — це не лише ваша посмішка. Водночас ця щоденна звичка може допомогти захистити ваш мозок», — наголосив автор дослідження, доктор з Університету Південної Кароліни в США Сувік Сен.

Він також підкреслив: якщо у вас є ознаки захворювання ясен або карієсу, варто звернутися до лікаря не лише для лікування зубів. Варто також провести обстеження, яке допоможе знизити ризик виникнення інсульту.

