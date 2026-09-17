Яка вечірня їжа та перекуси б’ють по гіпертоніках: чим це може закінчитися

Вечірні харчові звички можуть бути небезпечними для людей з гіпертонією / © Pexels

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Певні продукти, які вживаються безпосередньо перед сном, порушують природне нічне зниження кров’яного тиску та збільшують ризик серцевого нападу або інсульту рано вранці.

Про це повідомляє видання Onet.

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Під час сну організм переходить у фазу спокою, і кров’яний тиск природним чином падає на 10−20%. Однак цей фізіологічний процес порушується, коли ми споживаємо їжу з високим вмістом натрію, жиру або цукру безпосередньо перед сном. Коли в організмі накопичується рідина, і травній системі доводиться працювати інтенсивніше, серце починає працювати посилено, що може призвести до значного підвищення артеріального тиску вночі.

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Кардіологи зазначають, що те, що ми їмо перед сном, безпосередньо впливає на роботу серця та судин протягом ночі.

До списку вечірніх загроз насамперед входять м’ясні нарізки та оброблене м’ясо, таке як салямі, ковбаси, бекон, яловича вирізка та паштети. Також слід бути обережним з консервами, тунцем в олії, консервованими овочами та швидкорозчинними супами з пакетика — вони містять велику кількість прихованої солі та штучних консервантів. Жирні стиглі сири, сметана, сир, а також смажена їжа, піца, картопля фрі, солодощі, білий хліб та газовані напої також підвищують ризик.

Натрій затримує воду в організмі та збільшує об’єм крові, що безпосередньо призводить до підвищення кров’яного тиску. Вживання алкоголю ввечері, навіть келиха вина чи пива, також не рекомендується — спочатку він розширює кровоносні судини, але потім раптово звужує їх вночі. Надлишок цукру, навпаки, з часом робить артерії жорсткими.

Фахівці традиційно нагадують про правило трьох годин — останнє приймання їжі має бути щонайменше за 2−3 години до сну.

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