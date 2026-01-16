Гарячий душ / © Credits

У холодну пору року шкіра зазнає додаткового навантаження, і звичні щоденні процедури можуть лише погіршувати її стан. Трапевт і старший клінічний радник The Independent Pharmacy Дональд Грант радить переглянути догляд узимку, зокрема відмовитися від гарячого душу на користь теплої води.

Про це повідомило видання Express.

За словами лікаря, низькі температури та сухе повітря зменшують рівень вологи в шкірі. Це може призводити до лущення, подразнення та загострення дерматологічних захворювань, зокрема екземи, псоріазу або акне.

Одна з ключових порад — уникати тривалого гарячого душу. Хоча він допомагає швидко зігрітися, гаряча вода змиває природні захисні олії, через що шкіра стає ще сухішою. Натомість фахівець радить митися теплою або ледь прохолодною водою, зокрема під час вмивання обличчя та миття рук.

Також взимку важливо змінити доглядову косметику. Лікар рекомендує обирати зволожувальні засоби з ліпідами, зокрема церамідами, та гіалуроновою кислотою. Для дуже сухої шкіри ефективною може бути багатошарова схема: спочатку сироватка, а зверху — щільний крем-емолент, який допомагає утримати вологу.

Очищення шкіри в холодний період має бути максимально м’яким. Агресивні засоби та часте використання тоніків можуть посилювати сухість і провокувати подразнення. За потреби пілінгу варто надавати перевагу делікатним хімічним ексфоліантам замість жорстких скрабів.

Окрему увагу Дональд Грант звертає на водний баланс і дефіцит вітаміну D. Узимку люди рідше п’ють воду й отримують менше сонячного світла, що також відбивається на стані шкіри. Фахівець радить не ігнорувати питний режим, а питання прийому вітамінів узгоджувати з лікарем.

Крім того, медик наголошує на важливості регулярного самоогляду шкіри та вчасному зверненню до дерматолога в разі виявлення проблем.

Також взимку варто використовувати сонцезахисний крем навіть у холодну пору року. За його словами, ультрафіолет залишається активним узимку й може шкодити відкритим ділянкам тіла.

