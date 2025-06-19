Яка їжа руйнує легені: ці продукти необхідно виключити зі свого раціону

Якщо ви хочете дихати вільно та уникнути хронічних захворювань легень, зверніть увагу на продукти, які краще виключити зі свого щоденного раціону чи обмежити їх уживання. Про це пише ресурс «Конкурент».

Оброблене м’ясо. Ковбаси, сосиски, бекон і шинка мають апетитний вигляд і дуже смачні, але несуть приховану загрозу. Ці продукти містять нітрити — речовини, які, за даними наукових досліджень, можуть викликати запалення дихальних шляхів та ослаблювати функцію легень. Регулярне вживання таких продуктів пов’язують із підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань дихальної системи.

Солодкі газовані напої. Люди, які регулярно п’ють солодкі безалкогольні напої, частіше страждають на бронхіт та інші захворювання легень. У дітей така звичка може спричинити астму. Хоча дослідження ще не дали остаточних висновків, зв’язок між високим споживанням солодких напоїв і дихальними проблемами очевидний. Краще замінити газовану воду на звичайну чи несолодкий трав’яний чай.

Надлишок солі. Продукти з високим умістом солі не лише шкодять серцю, а й ускладнюють дихання. Високий рівень натрію може підсилити симптоми астми та збільшити ризик хронічного бронхіту. Щоб зменшити навантаження на легені, слід уникати напівфабрикатів і віддавати перевагу домашнім стравам без додаткової солі. Оптимальна денна норма — до 2300 мг натрію, а для більшості людей — до 1500 мг.