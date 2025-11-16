Яка їжа руйнує судини: нею зловживає кожен

Нездорова їжа забирає кілька років життя, стверджують вчені / © Credits

Стан нашого здоров’я дуже залежить від того, що ми їмо щодня. Шкідлива їжа може негативно впливати не лише на фігуру, а й викликати серйозні порушення в організмі. Всі знають, що здоров’я серця пов’язане зі станом наших судин. Вживаючи шкідливу їжу, ми їх просто руйнуємо.

Які продукти потрібно виключити із раціону для здоров’я серця та судин.

Цукор

Споживайте менше цукру або замініть на такі продукти:

Мед: він зміцнює серцевий м’яз і стінки судин

Свіжі ягоди: виноград, полуниця, черешня. Містять велику кількість клітковини. Це знижує негативний вплив глюкози на організм

Сухофрукти: курага, фініки, родзинки. Очищають кров і судини від холестерину, знижують ризик виникнення інфаркту

Гіркий шоколад: за рахунок епікатехіну покращує внутрішню поверхню судин. Так само знижує артеріальний тиск і збільшує чутливість до інсуліну.

Алкоголь

Підвищує згортання крові, через що серцю доводиться прискорювати ритм, для того щоб швидше пропускати кров. Це підвищує артеріальний тиск і частішає пульс. Так само алкоголь порушує обмін речовин, робить тканини серця в’ялими, що збільшує ризик атеросклерозу.

Сіль

Надлишок солі в організмі викликає спазм серцевого м’яза, що призводить до інфаркту. Крім цього, сіль збільшує навантаження на міокард і підвищує артеріальний тиск.

Перероблені промислові продукти містять консерванти, канцерогени, трансжири. А це чипси, сухарі, ковбаси, сосиски, випічка та цукерки.

Також потрібно обмежити вживання картоплі, білого рису та макаронів.

Звертайте увагу на спосіб виготовлення таких продуктів. Наприклад, картопляне пюре містить багато простих вуглеводів, які швидко підвищують рівень цукру в крові. Відмінна альтернатива — картопля у мундирі.

