Здорове харчування допомагає зберегти здоров'я у старості / © Freepik

Реклама

Люди, які дотримуються дієти з високим вмістом рослинної їжі, цільного зерна та деяких корисних білків мають великі шанси зберігати здоров’я у віці 70-75 років.

Про це йдеться в дослідженні науковців Гарвардського університету, повідомляє видання Good Housekeeping.

Дослідники, які протягом 30 років вивчали раціон та стан здоров'я понад 105 тисяч чоловіків та жінок віком від 39 до 69 років, виявили, що чим краще людина дотримується збалансованого та поживного харчування в середньому віці, тим більша ймовірність того, що вона залишиться без хвороб та збереже свої загальні фізичні, психічні та когнітивні здібності в старшому віці.

Реклама

Зокрема, ті, хто дотримувався дієти за Індексом альтернативного здорового харчування (AHEI) — дієти з високим вмістом рослинної їжі, цільного зерна та деяких корисних білків — мали на 86% більше шансів бути здоровими у віці 70 років та більш ніж удвічі більше шансів досягти здорового старіння у 75 років порівняно з людьми, які споживали менше цих продуктів.

Люди, які дотримувалися Індексу планетарного здорового харчування (PHDI ), який наголошує на вживанні рослинної їжі та обмеженні продуктів тваринного походження, також мали особливо хороші результати.

Натомість дієти з високим вмістом ультраоброблених продуктів та солодких напоїв були пов'язані зі зниженням шансів на здорове старіння.

Дієта AHEI робить акцент на:

Реклама

високому споживанні фруктів, овочів, цільного зерна, горіхів, бобових та ненасичених жирів;

помірному споживанні здорових тваринних білків, таких як нежирна курка без шкіри, індичка, риба з високим вмістом омега-3 жирних кислот (лосось, морський окунь, форель);

низькому споживанні червоного та обробленого м'яса, такого як бекон або попередньо упакована ковбаса.

Каву, чай і воду можна пити, але слід уникати солодких напоїв, обмежувати молочні продукти однією-двома порціями щодня та вживати не більше однієї порції соку на день.

Що стосується дієти PHDI, то вона не має великої різниці від схеми харчування AHEI.

Вона дотримується тих самих принципів, що й AHEI, але менше включає продукти тваринного походження, особливо червоне м’ясо. Натомість PHDI більше зосереджена на вживанні цільних рослинних продуктів, що походять з землі.

Обидві ці дієти мають схожість: вони базуються на свіжих, цільних продуктах з високим вмістом клітковини та фітонутрієнтів (натуральних, корисних сполук, що містяться в рослинних продуктах), і мають низький вміст насичених жирів та доданого цукру

Реклама

Дослідження показало, що здорове харчування може допомогти жити довше, навіть якщо людина фізично перебуває не у найкращій формі.

«Це дуже важливе відкриття, оскільки воно означає, що незалежно від вашої маси тіла, вашого стажу куріння та того, скільки ви фізично тренуєтеся, здорове харчування може мати незалежні переваги для здорового старіння», —наголосив Френк Б. Ху, доктор медичних наук, доктор філософії , професор і завідувач кафедри харчування в Гарвардській школі громадського здоров'я ім. Т. Х. Чана, а також один зі співавторів дослідження.

Нагадаємо, раніше лікар-нутриціолог Тім Спектор поділився порадами щодо того, як збільшити вміст білка в раціоні, не втрачаючи різноманіття їжі і забезпечуючи організм усіма необхідними поживними речовинами, вітамінами та мінералами.