Яке м’ясо шкодить кишківнику: дієтологи назвали найгірший вибір

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Оброблене м’ясо може шкодити здоров’ю кишківника більше, ніж здається. Дієтологи радять не відмовлятися від м’яса повністю, а натомість частіше обирати свіжі продукти та скорочувати споживання ковбас, паштетів і хот-догів.

Про це повідомило видання Nok Lapja.

Фахівці наголошують, що саме регулярні харчові звички найбільше впливають на стан травної системи. Одним із продуктів, які рекомендують обмежити, є оброблене м’ясо — ковбаси, сосиски, паштети та інші м’ясні вироби тривалого зберігання.

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За словами експертів, такі продукти зазвичай містять велику кількість солі, насичених жирів, консервантів та інших харчових добавок. Надмірне споживання такої їжі може негативно позначатися на кишковому мікробіомі — сукупності корисних бактерій, що відіграють важливу роль у травленні та роботі імунної системи.

Особливо уважними варто бути до паштетів. У деяких людей вони можуть спричиняти здуття живота й дискомфорт, а дослідження пов’язують часте вживання великої кількості обробленого м’яса зі змінами у складі кишкової мікрофлори та підвищеним ризиком розвитку низки хронічних захворювань.

Водночас повністю відмовлятися від м’яса не потрібно. Дієтологи рекомендують частіше обирати свіже куряче або індиче філе, рибу, а також регулярно додавати до раціону рослинні джерела білка — квасолю, нут і сочевицю. Вони містять клітковину, яка підтримує здоровий баланс кишкової мікрофлори.

Під час купівлі готових продуктів експерти також радять звертати увагу на склад: що коротший список інгредієнтів, то менш обробленим зазвичай є продукт.

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Окремо фахівці зазначають, що бекон також належить до обробленого м’яса, тому не є кориснішою альтернативою. Якщо ж повністю відмовитися від м’ясної нарізки складно, вони рекомендують готувати домашню шинку з курячої грудки.

Нагадаємо, захистити клітини від впливу вільних радикалів можуть звичайні продукти, які легко знайти в магазині. Експерти розповіли, що варто їсти, щоб отримувати більше антиоксидантів.

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