Яке молоко найкорисніше для здоров’я: експерти назвали головного лідера

Молоко / © Credits

Реклама

Пастеризоване коров’яче молоко залишається найкориснішим видом молока серед великої кількості рослинних альтернатив. Саме його дієтологи називають одним із найбільш поживних напоїв для підтримки здоров’я кісток, м’язів і серця.

Про це повідомило видання martha stewart.

Попри популярність вівсяного, мигдального, кокосового чи соєвого молока, експерти з харчування вважають, що пастеризоване коров’яче молоко досі має найкращий набір поживних речовин.

Реклама

За словами дієтологині Емі Рід, для людей, які добре переносять молочні продукти, саме пастеризоване коров’яче молоко є найкращим вибором. Інша експертка, Емі Девіс, наголошує, що цей продукт містить велику кількість необхідних організму поживних речовин.

Одна склянка молока об’ємом близько 240 мл забезпечує організм 8 грамами високоякісного білка, а також 13 важливими вітамінами й мінералами.

Експерти пояснюють, що кальцій, фосфор і вітамін D у складі молока допомагають підтримувати міцність кісток і зубів. Регулярне споживання молочних продуктів також пов’язують зі зниженням ризику втрати кісткової маси, остеопорозу та остеопенії у старшому віці.

Окремо дієтологи звертають увагу на вміст йоду. Це мінерал, який важливий для роботи щитоподібної залози, обміну речовин, а також розвитку мозку та кісток плода під час вагітності. За словами фахівців, одна порція молочних продуктів може забезпечити близько 60% добової потреби організму в йоді. У більшості рослинних видів молока цієї поживної речовини немає, якщо продукт додатково не збагачений.

Реклама

Дієтологи також називають молоко хорошим джерелом білка для підтримки м’язової маси. У його складі є всі дев’ять незамінних амінокислот, які потрібні організму для синтезу м’язового білка. Крім того, молоко містить казеїн і сироватковий білок. Саме ці білки, за словами експертів, особливо корисні для відновлення м’язів після фізичних навантажень і тренувань.

Фахівці зазначають, що кальцій у складі молока може впливати на процеси розщеплення жирів і знижувати їхнє засвоєння організмом. Також білки та жири у молоці забезпечують триваліше відчуття ситості. За словами дієтологів, саме тому молочні продукти можуть допомагати контролювати апетит.

Деякі дослідження також показують, що помірне споживання незбираного молока може бути пов’язане з нижчою масою тіла та меншим індексом маси тіла у дорослих.

У складі молока містяться калій, кальцій і магній, які підтримують роботу серцево-судинної системи. Калій допомагає регулювати артеріальний тиск, балансуючи рівень натрію в організмі. Магній бере участь у роботі серцевого м’яза, а кальцій важливий для нормального скорочення м’язів.

Реклама

Водночас експерти звертають увагу, що сучасні дослідження вже не пов’язують незбиране молоко з таким негативним впливом на серце, як вважалося раніше.

Дієтологи пояснюють, що основна різниця між незбираним і знежиреним молоком полягає у вмісті жиру та калорій. Водночас кількість білка, кальцію, калію та вітаміну D у них практично однакова. За словами експертів, вибір залежить насамперед від смакових уподобань людини та її раціону.

У рекомендаціях Міністерства сільського господарства США дорослим радять споживати приблизно три порції молочних продуктів на день. Однією порцією молока вважається одна склянка. До молочних продуктів також належать сир, йогурт і кефір.

Для людей із непереносністю лактози, алергією на молочні продукти або тих, хто дотримується веганського харчування, дієтологи радять звернути увагу на збагачене соєве молоко. Експерти зазначають, що саме соєве молоко найбільше наближене до коров’ячого за вмістом білка та набором амінокислот.

Реклама

Нагадаємо, ваш улюблений сніданок може бути причиною гастриту та хронічної втоми. Раніше ми повідомляли, які 5 продуктів руйнують організм під виглядом здорового харчування.

Новини партнерів