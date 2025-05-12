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- Здоров’я
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Які 2 продукти треба обов’язково їсти, щоб покращити пам’ять і захистити мозок від старіння
Щоб мати чудову пам’ять та концентрацію до глибокої старості, медики рекомендують поєднувати ці два продукти.
Для захисту мозку від старечих захворювань і збереження його активності до глибокої старості медичні експерти рекомендують їсти чорницю та горіхи. Ці два продукти в тандемі діють як природній щит проти когнітивних вікових розладів. Про це пише ресурс «РБК-Україна» з посиланням на сторінку в ТікТок американського доктора Карана Раджана.
Яка користь горіхів та чорниці для здоров’я мозку
Зі слів медичного експерта, омега-3 жирні кислоти, які містяться в горіхах, на відмінно поєднуються з поліфенолами з чорниці. Разом ці речовини стають потужним захисником мозку від старечої втрати пам’яті та когнітивних розладів.
Антиоксидантні сполуки, які містяться в ягодах чорниці, зменшують окислювальний стрес і нівелюють запалення в організмі, що не дає розвиватися нейродегенеративним захворюванням.
Якщо регулярно вживати чорницю, можна покращити короткотривалу пам’ять і когнітивні функції. А вітамін Е та антиоксидантні сполуки, що містяться у волоських горіхах, знижують запалення та захищають клітини мозку від пошкоджень.
Ці продукти можна включити в раціон дієтичного харчування чи просто регулярно вживати. Це допоможе зберегти пам’ять і ясний розум, а також в рази знизити ризики когнітивних порушень.
Які ще продукти корисні для здоров’я мозку та покращення когнітивних функцій
Медичні експерти зазначають, що правильне харчування і помірні фізичні навантаження здатні покращити здоров’я мозку та психічні функції. Найкращими продуктами для мозку вважаються ті, які зміцнюють здоров’я серцево-судинної системи.
Найкориснішими продуктами для роботи мозку та покращення когнітивних функцій вважаються:
Зелені листові овочі — капуста кале, шпинат і броколі.
Жирна риба — лосось, скумбрія, оселедець.
Ягоди — чорниця й полуниця.
Напої — чай та кава.