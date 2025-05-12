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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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1253
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2 хв

Які 2 продукти треба обов’язково їсти, щоб покращити пам’ять і захистити мозок від старіння

Щоб мати чудову пам’ять та концентрацію до глибокої старості, медики рекомендують поєднувати ці два продукти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які два продукти треба їсти, щоб не старів мозок

Які два продукти треба їсти, щоб не старів мозок / © www.freepik.com/free-photo

Для захисту мозку від старечих захворювань і збереження його активності до глибокої старості медичні експерти рекомендують їсти чорницю та горіхи. Ці два продукти в тандемі діють як природній щит проти когнітивних вікових розладів. Про це пише ресурс «РБК-Україна» з посиланням на сторінку в ТікТок американського доктора Карана Раджана.

Яка користь горіхів та чорниці для здоров’я мозку

Зі слів медичного експерта, омега-3 жирні кислоти, які містяться в горіхах, на відмінно поєднуються з поліфенолами з чорниці. Разом ці речовини стають потужним захисником мозку від старечої втрати пам’яті та когнітивних розладів.

Антиоксидантні сполуки, які містяться в ягодах чорниці, зменшують окислювальний стрес і нівелюють запалення в організмі, що не дає розвиватися нейродегенеративним захворюванням.

Якщо регулярно вживати чорницю, можна покращити короткотривалу пам’ять і когнітивні функції. А вітамін Е та антиоксидантні сполуки, що містяться у волоських горіхах, знижують запалення та захищають клітини мозку від пошкоджень.

Ці продукти можна включити в раціон дієтичного харчування чи просто регулярно вживати. Це допоможе зберегти пам’ять і ясний розум, а також в рази знизити ризики когнітивних порушень.

Які ще продукти корисні для здоров’я мозку та покращення когнітивних функцій

Медичні експерти зазначають, що правильне харчування і помірні фізичні навантаження здатні покращити здоров’я мозку та психічні функції. Найкращими продуктами для мозку вважаються ті, які зміцнюють здоров’я серцево-судинної системи.

Найкориснішими продуктами для роботи мозку та покращення когнітивних функцій вважаються:

  • Зелені листові овочі — капуста кале, шпинат і броколі.

  • Жирна риба — лосось, скумбрія, оселедець.

  • Ягоди — чорниця й полуниця.

  • Напої — чай та кава.

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