Які 2 продукти треба обов’язково їсти, щоб покращити пам’ять і захистити мозок від старіння

Які два продукти треба їсти, щоб не старів мозок / © www.freepik.com/free-photo

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Для захисту мозку від старечих захворювань і збереження його активності до глибокої старості медичні експерти рекомендують їсти чорницю та горіхи. Ці два продукти в тандемі діють як природній щит проти когнітивних вікових розладів. Про це пише ресурс «РБК-Україна» з посиланням на сторінку в ТікТок американського доктора Карана Раджана.

Яка користь горіхів та чорниці для здоров’я мозку

Зі слів медичного експерта, омега-3 жирні кислоти, які містяться в горіхах, на відмінно поєднуються з поліфенолами з чорниці. Разом ці речовини стають потужним захисником мозку від старечої втрати пам’яті та когнітивних розладів.

Антиоксидантні сполуки, які містяться в ягодах чорниці, зменшують окислювальний стрес і нівелюють запалення в організмі, що не дає розвиватися нейродегенеративним захворюванням.

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Якщо регулярно вживати чорницю, можна покращити короткотривалу пам’ять і когнітивні функції. А вітамін Е та антиоксидантні сполуки, що містяться у волоських горіхах, знижують запалення та захищають клітини мозку від пошкоджень.

Ці продукти можна включити в раціон дієтичного харчування чи просто регулярно вживати. Це допоможе зберегти пам’ять і ясний розум, а також в рази знизити ризики когнітивних порушень.

Які ще продукти корисні для здоров’я мозку та покращення когнітивних функцій

Медичні експерти зазначають, що правильне харчування і помірні фізичні навантаження здатні покращити здоров’я мозку та психічні функції. Найкращими продуктами для мозку вважаються ті, які зміцнюють здоров’я серцево-судинної системи.

Найкориснішими продуктами для роботи мозку та покращення когнітивних функцій вважаються:

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Зелені листові овочі — капуста кале, шпинат і броколі.

Жирна риба — лосось, скумбрія, оселедець.

Ягоди — чорниця й полуниця.

Напої — чай та кава.