Які 4 продукти допоможуть вам дожити до 100 років — висновки вчених

Які 4 продукти допоможуть вам дожити до 100 років. / © www.freepik.com/free-photo

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Здоровий спосіб життя завжди включає правильне харчування, фізичну активність, якісний сон і низький рівень стресу. Тепер дослідники з Іспанії визначили чотири продукти, які найсильніше пов’язані з довголіттям.

Про це розповіли на Yahoo Life.

Вивчаючи харчові моделі у “блакитних зонах” — регіонах із найбільшою концентрацією довгожителів — науковці порівняли середземноморську дієту та дієту “Планетарного здоров’я”. Обидві базуються на великій кількості рослинних продуктів, помірному споживанні молочних і мінімальному — м’яса.

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У дослідженні брали участь понад 11 000 людей, яких спостерігали 14 років. Результати вказують на чотири продукти, що найсильніше впливали на зниження смертності та мали позитивний вплив на здоров’я:

Фрукти.

Фрукти. / © Freepik

Фрукти багаті на вітаміни С і А, антиоксиданти та інші поживні речовини, які підтримують імунітет і зменшують запалення. Дослідники рекомендують споживати не менше 2–5 порцій щодня.

Молочні продукти.

Молочні продукти. / © Freepik

Знежирене молоко, йогурти та сири забезпечують кальцій, вітамін D і білок. Це підтримує кістки, допомагає зберігати м’язову масу з віком і сприяє ситості.

Ненасичені олії.

Олія. / © Фото з відкритих джерел

Оливкова та авокадова олії допомагають знижувати рівень холестерину, підтримують серцево-судинну систему й роботу мозку. Вони — основа жирів у середземноморській дієті.

Горіхи.

Горіхи — джерело корисних жирів, клітковини, білка й омега-3. Вони зміцнюють серце, зменшують запалення та сприяють тривалій ситості.

Дослідники підкреслюють: дотримання цих харчових моделей не лише сприяє довголіттю, а й допомагає знизити вплив на навколишнє середовище.

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