Які добавки не можна пити з кавою: фармацевт пояснив чому

Кава

Кава може знижувати засвоєння вітамінів і мінералів, якщо вживати їх одночасно. Фармацевт застеріг: деякі добавки втрачають ефективність у поєднанні з кофеїном. Йдеться про популярні препарати, які багато хто приймає щодня.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Кофеїн і сполуки у складі кави можуть впливати на засвоєння поживних речовин, змінюючи їхню дію в організмі.

Найперше це стосується заліза. Воно відповідає за транспортування кисню в крові та підтримує клітинні функції. Водночас дослідження показують, що кава може знижувати його засвоєння. Причина — у танінах і поліфенолах, які зв’язуються із залізом і ускладнюють його всмоктування. Важливо враховувати і час: якщо приймати добавки заліза окремо від кави — приблизно за дві години до або після — цей вплив можна мінімізувати.

Ще одна група — водорозчинні вітаміни, зокрема вітаміни групи B (B1, B6, B7, B12) та вітамін C. Кофеїн має легку сечогінну дію, тому може збільшувати виведення цих речовин із організму. Оскільки вони не накопичуються, надлишок швидко виводиться з сечею, а кава здатна прискорювати цей процес. У результаті ефективність таких добавок може знижуватися, якщо приймати їх разом із кавою.

Кава також може впливати на засвоєння вітаміну D та кальцію. Дослідження вказують, що високе споживання кофеїну пов’язане з нижчим рівнем вітаміну D. Одна з причин — зменшення кількості рецепторів, необхідних для його засвоєння. Водночас ці рецептори важливі і для засвоєння кальцію, який відіграє ключову роль у здоров’ї кісток. Крім того, кофеїн може підсилювати виведення кальцію з сечею та зменшувати його всмоктування у кишечнику. За помірного споживання кави цей вплив зазвичай не є критичним, однак людям із ризиком дефіциту кальцію або остеопорозу варто бути обережними.

Окремо виділяють магній і цинк. Поліфеноли та таніни у каві можуть зв’язуватися і з цими мінералами, що також знижує їхнє засвоєння. Додатково сечогінний ефект кофеїну може сприяти втраті поживних речовин із сечею. Саме тому фахівці радять приймати такі добавки окремо від кави.

Ще одна взаємодія стосується мелатоніну — гормону, який регулює цикл сну та бадьорості. Кофеїн, навпаки, діє як стимулятор і може пригнічувати його дію. Якщо вживати каву разом із прийманням мелатоніну, це може ускладнювати засинання. Зазвичай рекомендують уникати кофеїну щонайменше за шість годин до сну, а в окремих випадках — навіть довше.

Фахівці наголошують: основний спосіб уникнути таких взаємодій — дотримуватися інтервалу між кавою та прийманням добавок. Найкраще розділяти їх у часі хоча б на кілька годин. Це дозволяє зменшити вплив кофеїну та забезпечити повноцінне засвоєння необхідних речовин.

Нагадаємо, раніше дослідники з’ясували, що кофеїн здатен послаблювати порушення пам’яті, спричинені нестачею сну.