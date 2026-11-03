Які фрукти допомагають краще спати: 7 найкращих варіантів для вечірнього перекусу

Що їсти перед сном, щоб краще спати — 7 фруктів / © pexels.com

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Деякі фрукти можуть не лише втамувати голод увечері, а й позитивно вплинути на якість нічного відпочинку. Вони містять мелатонін, магній та інші речовини, які беруть участь у регулюванні сну.

Про це пише Verywell Health.

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Які фрукти допомагають краще спати

Банани

Банани містять триптофан — амінокислоту, яка бере участь у процесах, пов’язаних зі сном і розслабленням. Крім того, вони багаті на магній і калій, які можуть позитивно впливати на якість нічного відпочинку.

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Фахівці радять їсти банани приблизно за одну-дві години до сну.

Виноград

У винограді міститься мелатонін — гормон, який регулює цикли сну та неспання. Він присутній не лише в м’якоті ягід, а й у шкірці та насінні.

Також виноград містить ресвератрол — антиоксидант, який може сприяти збільшенню тривалості сну та зменшенню запальних процесів в організмі.

Ківі

Ківі також містить мелатонін. Дослідження за участю професійних спортсменів показало, що вживання двох ківі за годину до сну було пов’язане зі збільшенням його тривалості та покращенням якості відпочинку.

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Учасники експерименту також рідше прокидалися вночі. Водночас науковці зауважують, що ці результати не обов’язково можна поширювати на всіх людей.

Маракуйя

Маракуя містить магній, який сприяє нормальній роботі нервової системи та розслабленню м’язів.

Рослини роду пасифлора, до якого належить маракуя, також відомі своїми потенційними заспокійливими властивостями. Зокрема, для покращення сну використовують чай із пасифлори.

Ананас

Ананас — ще один фрукт, у складі якого є мелатонін. Цей гормон відіграє важливу роль у регулюванні добових ритмів організму, зокрема чергування сну та неспання.

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Кислі вишні

Особливої уваги заслуговують кислі вишні сорту Монморенсі. Вони містять мелатонін і триптофан, які можуть сприяти кращому нічному відпочинку.

Огляд наукових досліджень виявив позитивний вплив кислих вишень на сон. Однак через відмінності в методах проведення досліджень ученим поки бракує доказів для остаточних висновків.

Вживати такі вишні можна свіжими, замороженими, консервованими або у вигляді соку.

Кавун

Кавун приблизно на 92% складається з води, тому допомагає підтримувати водний баланс організму. Це може бути корисним для людей, які прокидаються вночі через спрагу.

Крім того, кавун містить магній, калій і лікопін — антиоксидант, який потенційно може позитивно впливати на тривалість та якість сну.

Як правильно їсти фрукти перед сном

Щоб отримати найбільшу користь від вечірнього перекусу, фахівці рекомендують вживати фрукти приблизно за одну-дві години до сну. За бажанням можна поєднувати кілька видів у фруктовому салаті.

Водночас людям, які часто прокидаються вночі через потребу відвідати туалет, варто обмежити споживання фруктів із високим вмістом води, зокрема кавуна. А людям із діабетом необхідно враховувати кількість вуглеводів і цукрів у щоденному раціоні.

Важливо пам’ятати, що самі лише фрукти не гарантують міцного сну. Для повноцінного відпочинку також варто дотримуватися регулярного режиму засинання та пробудження й обмежувати використання гаджетів перед сном.

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