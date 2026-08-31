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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
138
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1 хв

Які гормони зачіпає кофеїн — що показало нове дослідження

Організм людей, які регулярно вживають каву (кавоманів), має низку стійких гормональних та метаболічних відмінностей порівняно з тими, хто її не п’є.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Кава

Кава / © pexels.com

Вплив кофеїну та інших активних сполук кави зачіпає як гормони стресу і задоволення, так і статеву сферу та обмін речовин.

Про це пише видання sciencealert.

Вплив кави на репродуктивні гормони має чітко виражений статевий характер:

У чоловіків

Спостерігається вищий рівень загального та біодоступного тестостерону. Також суттєво підвищується концентрація глобуліну, що зв’язує статеві гормони (SHBG), через що рівень вільного тестостерону може бути дещо нижчим.

У жінок

Гормональні зміни менш радикальні. Кава також підвищує рівень SHBG та знижує показники вільних андрогенів (чоловічих гормонів).

Щодо естрогенів, дані різняться: у деяких жінок кава може тимчасово підвищувати естроген (посилюючи симптоми ПМС), тоді як довгострокове споживання великих доз, навпаки, пов’язують із незначним зниженням загального естрадіолу.

Експерти зазначають, що кавомани відрізняються більш спокійною реакцією на кортизол, кращим балансом інсуліну, а також підвищеним рівнем транспортного білка SHBG, що безпосередньо впливає на метаболізм статевих гормонів.

Нагадаємо, дослідження показали, що регулярне споживання кави помітно пов’язане з меншою кількістю жиру, більшою масою м’язів та змінами у рівні статевих гормонів.

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