Кава / © pexels.com

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Вплив кофеїну та інших активних сполук кави зачіпає як гормони стресу і задоволення, так і статеву сферу та обмін речовин.

Про це пише видання sciencealert.

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Вплив кави на репродуктивні гормони має чітко виражений статевий характер:

У чоловіків

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Спостерігається вищий рівень загального та біодоступного тестостерону. Також суттєво підвищується концентрація глобуліну, що зв’язує статеві гормони (SHBG), через що рівень вільного тестостерону може бути дещо нижчим.

У жінок

Гормональні зміни менш радикальні. Кава також підвищує рівень SHBG та знижує показники вільних андрогенів (чоловічих гормонів).

Щодо естрогенів, дані різняться: у деяких жінок кава може тимчасово підвищувати естроген (посилюючи симптоми ПМС), тоді як довгострокове споживання великих доз, навпаки, пов’язують із незначним зниженням загального естрадіолу.

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Експерти зазначають, що кавомани відрізняються більш спокійною реакцією на кортизол, кращим балансом інсуліну, а також підвищеним рівнем транспортного білка SHBG, що безпосередньо впливає на метаболізм статевих гормонів.

Нагадаємо, дослідження показали, що регулярне споживання кави помітно пов’язане з меншою кількістю жиру, більшою масою м’язів та змінами у рівні статевих гормонів.

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