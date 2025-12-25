Які ліки не можна вживати після закінчення терміну придатності

Більшість ліків все ж зберігають свої властивості протягом кількох місяців, а то й років / © Associated Press

Після закінчення терміну придатності більшість ліків втрачають свою ефективність. Крім того, використання протермінованих життєво важливих медикаментів (наприклад, інсуліну, нітрогліцерину, антигістаміну) може бути небезпечним для здоров’я і життя.

Як дізнатися термін придатності ліків

Термін придатності ліків, зокрема вітамінів і харчових добавок, зазначається виробниками на упаковках. Також остання дата, до якої можна використовувати медикаментозний препарат, вказується на кожній ампулі, блістерах таблеток і капсул, флаконах, супозиторіях (свічках).

На упакуваннях лікарських препаратів обов’язково вказуються умови їх зберігання. Якщо їх не дотримуватися, препарат стане непридатним для застосування значно раніше зазначеного терміну.

Деякі препарати не лише втрачають силу, але й можуть бути потенційно небезпечними, особливо коли йдеться про критичні стани:

інсулін та інші гормональні ліки, критичні для контролю цукрового діабету

нітрогліцерин — може розкладатися і не виконувати свою функцію при стенокардії

епінефрин (EpiPen) — у разі важких алергічних реакціях зниження його дії може бути фатальним

вакцини та інші біопрепарати — дуже чутливі до зберігання

очні краплі — виникає ризик бактеріального забруднення та інфекції, оскільки стерильність втрачається

рідкі антибіотики — можуть втрачати активність

сиропи та розчини — швидше втрачають дію через деградацію активних речовин Які ризики для здоров’я Вживання протермінованих ліків може спричинити купу небажаних наслідків. Зокрема, використання протермінованих пігулок, розчинів та вітамінів може викликати отруєння, гострі алергічні реакції та навіть ускладнення хвороб, проти яких вони повинні лікувати. Якщо ви захотіли нанести протерміновану мазь на уражену ділянку, це може спричинити алергічну реакцію, подразнення шкіри, а іноді й хімічний опік. Так само не можна використовувати протерміновані краплі для очей або засоби для контактних лінз. Річ у тому, що вони містять консерванти, які запобігають розвитку бактерій у даному середовищі, і відповідно з часом ці консерванти втрачають свої властивості. Окрему увагу слід приділити антибіотикам.

