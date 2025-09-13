Які ліки не варто приймати у літаку: важливе попередження для мандрівників

Пасажири в літаку

Коли мова заходить про подорожі за кордон, багато хто має свої звички, проте фахівці попереджають: деякі препарати краще не вживати під час польоту. Як зазначають експерти, одна з поширених практик може приховувати «приховані загрози» та спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише The Mirror.

Мандрівникам варто двічі подумати, перш ніж приймати снодійні засоби перед польотом. Фармацевти попереджають: на висоті 10 кілометрів це може бути надзвичайно шкідливо для вашого здоров’я.

Фармацевтка Сіма Хатрі пояснила: багато мандрівників сподіваються, що таблетки для сну допоможуть їм прилетіти відпочилими та повними сил. Однак насправді ліки можуть дати зворотний ефект — після такого штучного сну ви можете почуватися ще більш розбитими та стомленими через зміну часових поясів.

За словами Харті, коли ви приймаєте снодійне, то майже не рухаєтесь під час польоту. Через це може утворитися тромб (згусток крові) в ногах.

У літаку і так мало вологи, що згущує кров, а снодійне ще більше посилює цю проблему. Як наголошує фармацевтка, таке поєднання дуже небезпечне.

Тиск у кабіні також посилює дію снодійних таблеток. На висоті рівень кисню нижчий, тому седативні засоби можуть посилити сонливість, викликати затьмарення відомості або призвести до проблем із диханням.

Окрім снодійних препаратів, літнім мандрівникам, людям із захворюваннями дихання (такими як астма) також варто уникати й вживання седативних препаратів у літаках.

«Навіть невелика доза може сильніше вплинути на цих людей на висоті, а в деяких випадках вона може стати небезпечною», — зазначила Сіма.

Раніше, експертка попередила, що неправильна поза для сидіння в літаку позу в літаку, може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

