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- Здоров’я
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Які напої категорично не можна пити влітку: вони закупорюють судини й підвищують тиск
У спеку дуже хочеться випити чогось холодного. Однак не всі улюблені напої однаково безпечні для здоров’я. Деякі з них можуть бути шкідливими для серцево-судинної системи, адже сприяють розвитку гіпертонії та закупорюванню судин.
Розповідаємо, від яких напоїв краще відмовитися у спекотну пору року, щоб не було проблем зі здоров’ям. Про це пише ресурс radioclub.ua.
Які напої не можна пити влітку: шкодять судинам і підвищують тиск
Газовані солодкі напої здаються безпечними, але вони містять велику кількість рафінованого цукру та фосфорної кислоти, які вимивають кальцій з організму. Цукор провокує запалення судинних стінок, пошкоджує внутрішній шар артерій і сприяє накопиченню холестеринових бляшок. Як результат, зростає ризик виникнення атеросклерозу, інсульту й інфаркту. А ще газовані напої погано втамовують спрагу, замість гідратації зневоднюючи організм.
Енергетики — це суміш кофеїну, цукру, консервантів і штучних ароматизаторів. Після такого «заряду» різко підвищується артеріальний тиск, прискорюється пульс, зростає навантаження на серце. Регулярне вживання цих напоїв послаблює стінки судин, що підвищує ризик гіпертонії, аритмії й атеросклеротичних змін. Особливо небезпечні енергетики у спеку, коли серцево-судинна система вже працює на межі.
Магазинні соки. Навіть якщо на етикетці написано «100% натуральний», насправді такий сік часто містить цукрові добавки, стабілізатори та концентрати, які підвищують глікемічний індекс. Надлишок цукру провокує стрибки інсуліну, порушує баланс мікрофлори кишківника і провокує запалення судин. Особливо шкідливі соки в пакетах, які вимивають мінерали з організму та не дають відчуття ситості. Набагато корисніше з’їсти свіжий фрукт або приготувати фреш без додавання цукру.
Пиво. Це, мабуть, найпопулярніший алкогольний напій, який п’ють у спеку. Однак з ним варто бути обережними, бо алкоголь у поєднанні з іншими складниками напою порушує водно-сольовий баланс, зневоднює організм і підвищує рівень тригліцеридів у крові. Це створює передумови для закупорювання артерій, підвищення тиску й розвитку метаболічного синдрому. До того ж пиво стимулює апетит і часто призводить до переїдання.
Що найкраще пити влітку
Чиста питна вода — це найкраще рішення для зволоження й детоксикації.
Домашні напої: вода з лимоном, м’ятою або огірком.
Трав’яні чаї: каркаде, м’ята, меліса охолоджують і підтримують тонус.
Кокосова вода — природне джерело електролітів.