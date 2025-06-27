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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
7957
Час на прочитання
2 хв

Які напої категорично не можна пити влітку: вони закупорюють судини й підвищують тиск

У спеку дуже хочеться випити чогось холодного. Однак не всі улюблені напої однаково безпечні для здоров’я. Деякі з них можуть бути шкідливими для серцево-судинної системи, адже сприяють розвитку гіпертонії та закупорюванню судин.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що не можна пити влітку

Що не можна пити влітку / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, від яких напоїв краще відмовитися у спекотну пору року, щоб не було проблем зі здоров’ям. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Які напої не можна пити влітку: шкодять судинам і підвищують тиск

  • Газовані солодкі напої здаються безпечними, але вони містять велику кількість рафінованого цукру та фосфорної кислоти, які вимивають кальцій з організму. Цукор провокує запалення судинних стінок, пошкоджує внутрішній шар артерій і сприяє накопиченню холестеринових бляшок. Як результат, зростає ризик виникнення атеросклерозу, інсульту й інфаркту. А ще газовані напої погано втамовують спрагу, замість гідратації зневоднюючи організм.

  • Енергетики — це суміш кофеїну, цукру, консервантів і штучних ароматизаторів. Після такого «заряду» різко підвищується артеріальний тиск, прискорюється пульс, зростає навантаження на серце. Регулярне вживання цих напоїв послаблює стінки судин, що підвищує ризик гіпертонії, аритмії й атеросклеротичних змін. Особливо небезпечні енергетики у спеку, коли серцево-судинна система вже працює на межі.

  • Магазинні соки. Навіть якщо на етикетці написано «100% натуральний», насправді такий сік часто містить цукрові добавки, стабілізатори та концентрати, які підвищують глікемічний індекс. Надлишок цукру провокує стрибки інсуліну, порушує баланс мікрофлори кишківника і провокує запалення судин. Особливо шкідливі соки в пакетах, які вимивають мінерали з організму та не дають відчуття ситості. Набагато корисніше з’їсти свіжий фрукт або приготувати фреш без додавання цукру.

  • Пиво. Це, мабуть, найпопулярніший алкогольний напій, який п’ють у спеку. Однак з ним варто бути обережними, бо алкоголь у поєднанні з іншими складниками напою порушує водно-сольовий баланс, зневоднює організм і підвищує рівень тригліцеридів у крові. Це створює передумови для закупорювання артерій, підвищення тиску й розвитку метаболічного синдрому. До того ж пиво стимулює апетит і часто призводить до переїдання.

Що найкраще пити влітку

  • Чиста питна вода — це найкраще рішення для зволоження й детоксикації.

  • Домашні напої: вода з лимоном, м’ятою або огірком.

  • Трав’яні чаї: каркаде, м’ята, меліса охолоджують і підтримують тонус.

  • Кокосова вода — природне джерело електролітів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
7957
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