Які напої категорично не можна пити влітку: вони закупорюють судини й підвищують тиск

Розповідаємо, від яких напоїв краще відмовитися у спекотну пору року, щоб не було проблем зі здоров’ям. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Газовані солодкі напої здаються безпечними, але вони містять велику кількість рафінованого цукру та фосфорної кислоти, які вимивають кальцій з організму. Цукор провокує запалення судинних стінок, пошкоджує внутрішній шар артерій і сприяє накопиченню холестеринових бляшок. Як результат, зростає ризик виникнення атеросклерозу, інсульту й інфаркту. А ще газовані напої погано втамовують спрагу, замість гідратації зневоднюючи організм.

Енергетики — це суміш кофеїну, цукру, консервантів і штучних ароматизаторів. Після такого «заряду» різко підвищується артеріальний тиск, прискорюється пульс, зростає навантаження на серце. Регулярне вживання цих напоїв послаблює стінки судин, що підвищує ризик гіпертонії, аритмії й атеросклеротичних змін. Особливо небезпечні енергетики у спеку, коли серцево-судинна система вже працює на межі.

Магазинні соки. Навіть якщо на етикетці написано «100% натуральний», насправді такий сік часто містить цукрові добавки, стабілізатори та концентрати, які підвищують глікемічний індекс. Надлишок цукру провокує стрибки інсуліну, порушує баланс мікрофлори кишківника і провокує запалення судин. Особливо шкідливі соки в пакетах, які вимивають мінерали з організму та не дають відчуття ситості. Набагато корисніше з’їсти свіжий фрукт або приготувати фреш без додавання цукру.