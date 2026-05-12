Які напої найкраще знижують тиск: відповідь дієтологів здивувала

Гранатовий сік / © pexels.com

Реклама

Щоденні харчові звички можуть впливати на артеріальний тиск значно сильніше, ніж здається. Дієтологи назвали напої, які можуть допомогти підтримувати здоров’я серця та сприяти зниженню тиску завдяки вмісту антиоксидантів, калію та природних сполук, що покращують роботу судин.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Фахівці звертають увагу, що жоден напій не замінює лікування чи рекомендацій лікаря. Водночас деякі продукти можуть стати корисним доповненням до здорового способу життя та раціону.

Реклама

Які напої допомагають знизити артеріальний тиск

Одним із найкращих напоїв для підтримки нормального артеріального тиску дієтологи назвали гранатовий сік. За словами експертів, він містить калій та антиоксиданти, які підтримують вироблення організмом оксиду азоту. Ця речовина допомагає розслабити кровоносні судини та покращує кровообіг.

Дієтологи радять вживати приблизно одну склянку гранатового соку на день. Його можна пити окремо, змішувати з газованою водою або холодним чаєм, а також додавати до смузі, йогуртів чи вівсянки. Крім того, гранатовий сік використовують як основу для соусів, маринадів або глазурі для овочів і м’яса.

Ще одним корисним напоєм назвали зелений чай. Фахівці зазначають, що він допомагає підтримувати вироблення оксиду азоту, завдяки чому сприяє розслабленню судин. Також зелений чай містить антиоксиданти та має природні протизапальні властивості, які позитивно впливають на здоров’я серця.

Дієтологи рекомендують пити зелений чай без додавання цукру, щоб уникнути зайвих калорій. Його можна вживати як гарячим, так і холодним. Крім того, через вміст кофеїну зелений чай інколи радять як альтернативу ранковій каві.

Реклама

До переліку корисних напоїв також увійшов чай із гібіскуса. Експерти називають його одним із найбільш досліджених натуральних напоїв для підтримки нормального тиску. У складі гібіскуса є антоціани — рослинні сполуки, які допомагають розслабляти судини та покращують кровообіг.

За словами дієтологів, регулярне вживання такого чаю може сприяти зниженню як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску. Також гібіскус містить антиоксиданти та може позитивно впливати на рівень холестерину. Для смаку до чаю радять додавати цитрусові або корицю, але не цукор.

Ще один напій, який фахівці рекомендують для підтримки здоров’я серця, — буряковий сік. Він містить велику кількість природних нітратів, які допомагають судинам розширюватися та покращують циркуляцію крові. Також буряк багатий на антиоксиданти, калій, магній і вітамін С.

Деякі дієтологи радять готувати буряковий сік удома, додаючи до нього яблуко, моркву, імбир або лимон. Це допомагає зробити смак м’якшим та більш насиченим.

Реклама

Які щоденні звички допомагають контролювати тиск

Окрім напоїв, фахівці наголошують і на важливості щоденних звичок для контролю артеріального тиску. Вони радять регулярно займатися фізичною активністю, зменшити споживання солі та продуктів із високим вмістом натрію, а також частіше додавати до раціону листову зелень, ягоди, цільнозернові продукти, рибу та горіхи.

Також дієтологи рекомендують контролювати рівень стресу за допомогою медитації, дихальних практик, йоги або інших способів розслаблення. Водночас варто обмежити алкоголь, солодкі газовані напої та надмірне споживання кофеїну.

Нагадаємо, раніше нове дослідження показало, що регулярне вживання бобових і соєвих продуктів може суттєво знизити ризик високого кров’яного тиску.

Новини партнерів