Є олії, які краще вживати в сирому вигляді й не перегрівати, а є ті, які ідеально підходять для смаження. Деякі олії, наприклад, оливкова, сприяють здоров’ю серця. З іншого боку, запальні олії можуть мати протилежний ефект, підвищуючи ризик серцевих захворювань та інші ризики для здоров’я.

Про те, які олії варто назавжди виключити зі свого раціону, пише She Finds.

Пальмова олія

Експерти радять використовувати пальмову олію в помірних кількостях, тому що цей тип олії, як відомо, сприяє хронічному запаленню в організмі. Що стосується здоров’я серця, то високий вміст омега-6 жирних кислот також може бути пов’язаний з ризиком. Запалення відіграє ключову роль у розвитку різних серцево-судинних захворювань і метаболічних порушень, включно з діабетом 2 типу. Воно також містить більш високе співвідношення омега-6 жирних кислот порівняно з омега-3. Надмірне споживання омега-6 жирів за низького споживання омега-3 може сприяти запаленню, ще більше збільшуючи ризик хронічних захворювань, включно з хворобами серця.

Повторно використовувані олії

Ви можете бути здивовані тим, скільки разів ресторани та інші заклади повторно використовують олії. Деякі люди навіть практикують це вдома заради економії коштів. Проте це може призвести до серйозних ризиків для ваших артерій.

Ці олії сприяють запаленню та окислювальному стресу, які призводять до розвитку серцевих захворювань, пошкоджуючи кровоносні судини та сприяючи накопиченню бляшок в артеріях. Це пов’язано з тим, що під час повторного смаження утворюються вільні радикали (нестабільні молекули, які можуть пошкодити клітини і тканини), що призводить до запалення і підвищеного ризику серцево-судинних захворювань.

Ріпакова олія

Ріпакова олія є популярним варіантом, який часто продається як корисний для серця варіант через низький вміст насичених жирів. Проте цей тип олії багатий на омега-6 жирні кислоти, які, хоча і є незамінними в помірних кількостях, можуть посилити запалення під час вживання в надлишку або в недостатньому балансі з омега-3 жирними кислотами.

Рослинна олія

Багато з цих комерційних рослинних олій піддаються надмірній обробці, внаслідок якої можуть утворюватися трансжири. Особливо це актуально, якщо вони частково гідрогенізовані.

Рослинна олія є сумішшю запальних олій, таких як кукурудзяна, соєва і рапсова олія. Вона не приносить жодної поживної користі і посилює запалення в організмі.

Кукурудзяна олія

Незважаючи на те, що кукурудзяна олія часто продається як здоровий варіант, вона може завдати неприємностей. Коли ви нагріваєте кукурудзяну олію, вона утворює вільні радикали. Це нестабільні молекули, які можуть завдати шкоди вашим клітинам, зокрема й клітинам серця. Це призводить до підвищення окисного стресу в організмі, що може викликати запалення і підвищити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювання

Бавовняна олія

Бавовняна олія — ще одна олія, багата на омега-6 жирні кислоти. Незбалансоване споживання омега-6 порівняно з омега-3 жирними кислотами може призвести до хронічного запалення, потенційного фактора розвитку серцево-судинних проблем.

